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На болельщиков "Ливерпуля" напали в Киеве: фото и видео

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На фанов английского "Ливерпуля", которые приехали в Киев на финал Лиги Чемпионов 24 мая напали около двох десятков неизвестных в масках.

Об этом пишет The Daily Mirror.

Напали на болельщиков, которые находились в ресторане, расположенном вблизи Олимпийского стадиона. Как отмечает издание, хулиганы бросали в фанов столы и стулья.

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Полиция задержала двух хулиганов, которые напали на фанов.

Нападение на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве (видео):

Как пояснил один из пострадавших болельщиков, когда случилось нападение он и его товарищи были заняты своими делами и не ожидали на такие события.

Мы приехали сюда совсем не для этого. Я приехал посмотреть футбол, а буквально за 4 часа после приезда на меня напали. Это ужасно, 
– рассказал он.

Напомним, что матч между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция игры.

К слову, специально для финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве возле Бессарабской площади был установлен большой надувной мяч, правда, 23 мая с этой конструкцией произошел конфуз – она вздулась и повисла на фиксирующих стропах.

Теги: Новости Украины Реал – Ливерпуль Фотоновости Новости Киева Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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