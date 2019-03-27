На железнодорожной станции Киева обвалилось здание, погибла женщина: фото и видео

В Киеве на территории железнодорожной станции "Киев-Петровка" обрушилось здание. В результате погиб один человек.

По информации корреспондентки 24 канала, трагедия случилась в гаражах, где когда-то была станция СТО. Три женщины должны были там убирать помещения после строительства.

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Известно, что бетонные плиты обвалились на двух женщин. Одна женщина обошлась травмой головы и переломом голени, другая, увы, умерла в карете скорой.

Трагедия произошла на территории железнодорожной станции "Киев-Петровка"

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГСЧС.

В гараже обвалились бетонные плиты на людей

"Двух женщин мы достали, но одна в карете скорой помощи умерла, не доехав до больницы. А вообще, по словам свидетелей, как будто там было три женщины. Одна не пострадала", – сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Из-за обвала здания погибла женщина

Вероятнее всего полиция откроет уголовное производство, а потому владельцу гаражей грозит восемь лет тюрьмы.