НАБУ завершило расследование против Труханова

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова. Его подозревали в недостоверном декларировании имущества.

Труханову инкриминируют статью Уголовного кодекса за декларирование недостоверной информации, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте также: Суд заставил СБУ возбудить уголовное дело в отношении российского гражданства Труханова

По данным следствия, недостоверную информацию голова Одессы внес в свои электронные декларации за 2015 и 2016 годы. Геннадий Труханов не задекларировал 3 квартиры в Одессе, 2 внедорожника, доли в 4 компаниях, доходы от процентов в банках и иной деятельности.

Что еще не задекларировал Труханов: инфографика

В НАБУ добавили, что 3 мая 2019 года чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Какие дела были открыты против Труханова?В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – присвоения и хищения имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений по делу является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.



Однако, 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. Из-за этого, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения Труханова дело в отношении незаконного обогащения Труханова закрыли, – НАБУ еще 28 февраля.