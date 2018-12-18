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      Нацбанк снова перенес продажу недостроенного ТРЦ "Республика" в Киеве

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      Недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве
      Недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве / Фото из открытых источников

      Национальный банк Украины отменил проведение аукциона по продаже недостроенного торгово-развлекательного центра в Киеве.

      Речь идет о недостроенном ТРЦ Respublika на Кольцевой дороге в столице.

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      Здание находится в залоге по кредитам ликвидированного банка "Надра".

      Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно назначил аукцион на 14 января 2019 года.

      Такое решение было принято Национальным банком с целью избежания риска реализации актива по заниженной цене и максимизации его стоимости,
      – информирует пресс-служба Фонда.

      Поскольку именно в залоге НБУ находятся определенные активы и именно как обеспеченный кредитор согласовывает способ и место их реализации.

      "Решение относительно определения дальнейших условий реализации прав требований по этим кредитным договорам утверждается исполнительной дирекцией ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц, – ред.), после чего Нацбанк рассмотрит вопрос о согласовании таких условий Respublika", – говорится в сообщении.

      Что известно про недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве?Ввод в эксплуатацию здания общей площадью 298 тысяч квадратных метров (арендная площадь которых – 135 тыс кв м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года. Впоследствии ввод в эксплуатацию перенесли на март 2015 года. Реализация проекта строительства была прекращена в 2015 году по решению собственника. Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

      К слову, накануне стало известно, что открытие крупнейшего на сегодня торгово-развлекательного центра в Украине Blockbuster Mall перенесли на февраль 2019. Ранее анонсировали, что он откроется 1 декабря 2018.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева Новости недвижимости Украины Строительство Торговля
      Источник: 24 канал
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