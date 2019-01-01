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      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24

      21 Читати новину українською
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24

      На протяжении уходящего года мы дописывали материалы с советами для Вашего здоровья. В этой статье собрали те, что заинтересовали больше всего. О полезных продуктах, занятиях спортом и неожиданных реакциях организма на вредные привычки - читайте далее.

      Психологическое здоровье

      Как оказалось, каллиграфически написанный текст может помочь в профилактике различных недугов. Каллиграфия способна улучшать память и снимать нервные расстройства. Может быть средством психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.

      Специалисты отмечают, что в каллиграфии важно все – нужно держать осанку ровно, стол должен быть не слишком высоким, а человек должен быть сосредоточенным. Поэтому один из лучших способов психологической разрядки – самое каллиграфическое письмо.


       

      Иногда кажется, что идти навстречу собственным мечтам просто невозможно. Но попробуйте пересмотреть свою жизнь и выйдите из режима выживания, нормализуйте сон и занимайтесь тем, к чему лежит душа. Вот несколько действенных советов, как быть не только здоровым, но и счастливым:

       •  Не забывайте про 7 + часов сна.
       •  Духовная практика – молитва и медитация нужны для того, чтобы способствовать ясности и достатку в жизни.
       •   Если вы хотите быть здоровым и счастливым – регулярно занимайтесь спортом.
       •   Потребляйте как минимум 30 граммов белка на завтрак в течение 30 минут после пробуждения. Белковая пища дает дольше чувство сытости, ведь дольше переваривается в желудке. Соответственно, вес тела будет в норме.
       •  Примите холодный душ – погружение в холодную воду способствует улучшению физического и психического самочувствия.
       •  Слушайте и читайте что-то вдохновляющее хотя бы 15-30 минут ежедневно.
       •  Пересмотрите свои жизненные взгляды – кратковременные и долговременные. Это создаст совершенно новое видение дня.
       •  Делайте хотя бы одну вещь для достижения долгосрочных целей

      Сбалансированное питание

      Обмен веществ может ускоряться или замедляться в зависимости от многих факторов – недостаточное или чрезмерное питание, уменьшение или увеличение физических нагрузок, воздействии на организм климатических условий, наличие заболеваний.

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      Что влияет на метаболизм:

      – композитный состав тела (чего больше в организме-жира или мышечной массы. Чем больше мышц, тем выше метаболизм);
      – пол (мужчина или женщина: у мужчин метаболизм выше на 5-10%, чем у женщин);
      – возраст (с возрастом метаболизм замедляется);
      – пищевой термогенез (энергия, которую организм тратит на переваривание пищи);
      – физическая активность (общее число калорий, которые вы ежедневно тратите в ходе любой деятельности).

      Как ускорить метаболизм

      Вода помогает ускорить обмен веществ на 3%. Суточная норма потребления чистой воды 40 мл*1 килограмм фактической массы тела, разделенная на 2. Например: женщина с весом 70 кг должна выпивать 40*70:2 = 1400 мл воды.

      Дробное питание

      Питаться необходимо 4-6 раз в день, то есть через каждые 3 часа. Те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше. И ни в коем случае не позволяйте себе голодать. Голодание замедляет обменные процессы.

      Добавьте в рацион белок

      Постный белок способствует повышению метаболизма, поскольку при его употреблении в пищу организм тратит в два раза больше калорий на его переработку. Ешьте продукты, которые разгоняют обмен веществ. Введите в рацион питания продукты, которые помогают разогнать метаболизм. А именно: цитрусовые, имбирь, корицу, красный острый перец, зеленый чай и кофе (не больше 3-х чашек в день), цельнозерновые крупы, брокколи.

      Завтрак

      Тот, кто отказывается от завтрака – никогда не ускорит свой метаболизм и не похудеет. Именно завтрак дает толчок обмену веществ.

      Здоровый сон

      Чтобы разогнать метаболизм, нужно спать не менее 8 часов в сутки. Помните, если не спать достаточное количество времени, ускорить обмен веществ невозможно.

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      Часто бывает чувство голода поздно вечером хочется что-то перекусить. Но стоит помнить, что есть несколько блюд и напитков, которых лучше до утра избегать. Со слов диетологов, легкий перекус даже после полуночи еще никому сильно не навредил. Но если без перекуса никак, важно избегать отдельных продуктов:

       •  Употребление алкоголя перед сном вызывает беспокойство, сон становится более прерывистым. Как результат утром – темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость в течение дня. Фрукты содержат много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, соответственно, дает много энергии. Поэтому будет трудно уснуть.

       •  Особенно важно избегать яблок, груш, бананов, вишен, слив, винограда и арбузов.

       •  То же самое касается сладостей и чипсов. Они вообще очень вредные, но из-за высокой калорийности дают немалую порцию энергии, которая тоже будет мешать спать.

       •  Овощи, в частности, цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры содержат нерастворимые волокна, поэтому они на долгое время остаются в кишечнике. А это может вызвать метеоризм, что будет мешать спать.

      Занятия спортом

      Сидячий и малоподвижный образ жизни стал настоящим синонимом нашей цивилизации. Когда терпеть судороги в мышцах и нестерпимую боль в спине становится невмоготу, большинство из нас покупает абонемент в бассейн. Некоторые идут туда по совету врача, некоторые вспоминают, что плавание всегда ассоциируется со здоровым, раскованным телом. И мало кто подходит к делу со всей ответственностью, чтобы решить конкретную проблему.

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      Каждый хочет хочет иметь красивое тело и быть здоровым. Вам надоело видеть в зеркале не то отражение, о котором мечтаете. Вы долго колеблетесь, выбираете, откладываете, но наконец наступает этот день, и вы идете в тренажерный зал. Однако с первых минут вы понимаете, что не все так просто, как казалось. Именно поэтому стоит позаботиться о специализированная одежда для занятий спортом, который будет пропускать воздух и будет эластичным.


      Важно правильно подготовиться к походу в тренажерный зал

      Не экономить на услугах тренера, он составит вашу программу, покажет правильную технику и расскажет о специфике каждого тренажера. Следите за постепенным увеличением веса, резкий подъем избыточного веса может серьезно навредить вашему здоровью. Очень важно начинать тренировку с разминки и завершать заминкой, растяжением, ведь от этого зависит безопасность вашей тренировки и его результативность.

      От каких вредных привичек стоит отказаться 

      Научные специалисты из Университетского колледжа Лондона представили подробную картину того, какие изменения возможны в человеческом организме при отказе от алкоголя сроком на месяц. Ученые собрали группу из 26 добровольцев, которых разделили на два отряда. Представители одной продолжали употреблять алкоголь согласно своим привычкам, тогда как во втором полностью отказались от спиртного ровно на месяц.

      От упротребления алкоголя все-таки стоит отказаться
      От упротребления алкоголя все-таки стоит отказаться

      До и после эксперимента им провели полную проверку здоровья, артериальное давление, биологические показатели печени и химические вещества в крови, которые указывают на риск развития рака.

      У всех, кто воздерживался от спиртного, улучшились анализы: снизился вес и уменьшился процент жировой ткани печени, улучшились качество сна и способность к концентрации внимания,
      – сообщили ученые.

      Улучшение работы организма произошло у людей, которые до эксперимента не злоупотребляли спиртным, выпивали не более 3 литров пива или 0,9 литров вина в неделю. Что касается участников, которые отдавали предпочтение более высоким дозам спиртного, то им эксперимент неожиданно помог начать пить меньше – через три недели после окончания испытания, вернувшись к привычному существованию, они стали употреблять спиртное на 70 процентов меньше.

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      Курение наносит огромный вред организму, медленно его убивая. В Украине насчитывается 11,5 миллионов курильщиков, из них 9,1 миллиона мужчин и 2,5 миллиона женщин. У курящих людей увеличивается риск развития рака, ишемической болезни сердца, инсульта, сердечного приступа, чем у некурящих. Однако организм человека обладает способностью очень быстро восстанавливаться, но для этого нужно бросить курить.

      Положительные изменения в организме начнутся уже через 20 минут  нормализуется давление и стабилизируется пульс. Через 8 часов сократится уровень никотина и оксида углерода. А уже через два дня легкие начнут очищаться от слизи. Через 1-9 месяцев человеку станет легче дышать, ведь  исчезнет одышка и характерный кашель. Поэтому, курение - вредная привычка, от которой стоит откажет как можно быстрее.

      Редакция Здоровье 24 желает Вам встретить Новый Год здорово!

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Елена Кандяк
      Теги: Алкоголь Здоровье Здоровая жизнь Публикации Здоровое питание Советы Статьи
      Источник: 24 Канал
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