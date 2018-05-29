Национальная опера Украины подарит поклонникам "молодость" и классику

В июне, почти под занавес юбилейного 150-го театрального сезона, Национальная опера Украины, по традиции, порадует поклонников не только постановками, которые уже прочно вошли в репертуар, но и премьерой балета "Юлий Цезарь".

Поклонников оперного искусства ждет одно из лучших произведений Доницетти "Любовный напиток". В проекте "Ослепительная молодость классики", премьерный показ которого состоялся в марте, зрители встретятся с молодыми и талантливыми солистами. А балет "Баядерка" подарит знакомство с одним из феноменольных танцовщиков современности – Маком Бруклином, который вместе с примой Литовского национального театра оперы и балета Олесей Шайтановой исполнят главные партии.

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9 июня – опера "Любовный напиток" (Доницетти)

Две недели – вот сколько времени потребовалось Гаэтано Доницетти, чтобы на суд зрителей была представлена опера "Любовный напиток". Содержание произведения построено на пересечении различных неожиданностей, что в итоге приводит главных героев к положительному финалу. Премьера состоялась на сцене миланского "Ла Скала" 12 мая 1832. Это был один из самых ярких прижизненных творческих триумфов молодого, в то время очень счастливого и возвышенного, захмелевшего от любви к жене Вирджинии – Гаэтано Доницетти, который писал эту музыку не только для театра, но и для любимой женщины.



Главные партии исполняют: Лилия Гревцова (Адина), Сергей Пащук (Неморино), Ольга Матушенко (Джаннетти), Михаил Киришев (Белькоре), Дмитрий Агеев (Дулькамара)...

17 июня – концерт "Ослепительная молодость классики"

Премьера концертной программы "Ослепительная молодость классики", посвященной 150-летнему юбилею театра, состоялась в марте этого года и имела у зрителей большой успех. И не случайно, потому что это прекрасная возможность увидеть в одном концерте всех молодых талантливых солистов оперы и балета, звезды которых только восходят, либо уже ярко сияют на художественном небосклоне.



Участники проекта: Денис Недак, Татьяна Лезова, Валентин Дитюк, Дмитрий Кузьмин, Ян Ваня, Никита Сухоруков, Ксения Бахритдинова, Анна Муромцева, Тамара Калинкина, Юлия Москаленко, Ярослав Ткачук, Анастасия Шевченко.

20 и 26 июня – балет "Юлий Цезарь" – премьера



Декорации для оперы "Юлий Цезарь"

Национальная опера Украины, при поддержке Посольства Италии в Украине и Итальянского института культуры в Украине, представляет премьеру балета об одной из величайших империй Древнего мира. По замыслу авторов, не самую развитую цивилизацию древности – Древний Рим, в лице того, кому приписывают известное высказывание – "Пришел, увидел, победил". Завоеватель, диктатор, реформатор – Гай Юлий Цезарь.

Они считали себя богоподобными. Такая коллективная идеология владения миром по праву умных и сильных. Эпоха абсолютно несовместимых вещей: неимоверной жестокости и высокоразвитой культуры общества, – рассказывает балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили.

"Как дирижер, я очень увлекся этой музыкой. И чувствую искреннюю заинтересованность музыкантов оркестра. Потому что нам посчастливилось работать с интересной драматургией и колоссальным симфоническим мышлением композитора Респиги. Эти произведения имеют определенную программу, вложенную автором, это означает, что музыка очень "театральная" по своей сути. Однако, в нашем случае она не просто иллюстрирует бурные празднования на улицах Рима, воду, которая течет в его прекрасных фонтанах или сосны, которые овеваются ветром. Фабула "Цезаря" – совсем не об этом. И невероятно интересно наблюдать, как музыка начинает жить другой жизнью", – рассказал Николай Дядюра.

24 июня – балет "Баядерка" (Минкус)

Людвиг Минкус – композитор, чье имя неразрывно связано с балетным жанром, а как создателя балетной музыки его ценили не меньше, чем Чайковского. Он написал музыку для многих балетных спектаклей, среди которых балет "Баядерка", который считается одним из лучших произведений автора. Идея создания балета принадлежит Петипу, который в соавторстве с Сергеем Худековым написал либретто. Он также выступил в роли главного балетмейстера. В основу либретто к "Баядерке" положена драма древнеиндийского поэта Калидасты и баллада Гете "Бог и баядерка". Это трагическая история любви баядерки Никии и воина Солора.



На этот раз поклонников балетного искусства ожидает приятный сюрприз.



Мак Бруклин

Партию Никии исполнит ведущая солистка Литовского национального театра оперы и балета, наша соотечественница, Олеся Шайтанова, а в партии Солора на сцену Национальной оперы Украины выйдет солист Вашингтонского балета Мак Бруклин. Партия Никии для Олеси – одна из любимых, а о своей профессии балерина говорит:

Это не работа, а удовольствие. Возможность быть на сцене такой, какой я никогда не буду в жизни. В жизни я могу чего-то стесняться, а сцена – это моя территория, где я должна получить удовольствие и дать возможность получить его зрителю.

Кто такой Мак Бруклин?Феноменальный танцовщик, призер многих международных конкурсов: награда на Международном конкурсе балета (Хельсинки, 2005); серебряный призер Международного конкурса балета США (Миссисипи, 2006); бронзовая медаль и приз Marius Leipa на Международном балетном конкурсе (Бостон, 2011); серебряная медаль на Корейском международном конкурсе танца (2011). Летом 2012 года Бруклин выиграл золотую медаль на Международном конкурсе балета (Варна 2012), также он получил Гран-при на Стамбульском международном конкурсе балета и золотую медаль на Международном балетном конкурсе в Бостоне. В том же году по версии журнала Dance он вошел в список 25 лучших танцовщиков современности.