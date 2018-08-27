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Национальная паралимпийская сборная команда по параканоэ стала вице-чемпионом мира

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Национальная паралимпийская сборная команда по параканоэ
Национальная паралимпийская сборная команда по параканоэ / Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Национальная паралимпийская сборная Украины по параканоэ вернулась с чемпионата мира, который проходил в португальском городе Монтемор о Вельо 22-26 августа 2018 года. Украинские паралимпийцы не только завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды, но и заняли второе общекомандное место этого чемпионата.

Одну из золотых наград Украины принес Сергей Емельянов. На этом чемпионате мира у него – золотая награда в байдарке, класс KL3.

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Не обошлось на этот раз и без настоящего украинского открытия в мировом параканоэ: Мажула Марина – золотая награда в класс KL1. Кстати, Марина впервые стала чемпионкой мира по параканоэ! Ее результат – 55,665

Также серебряную награду в аутригере класс VL3 "сине-желтым" принесла Наталья Лагутенко. Она опередила свою соперницу в борьбе за второе место на 0,01 секунды.

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Николай Синютка получил бронзовую награда в байдарке класс KL2.

Благодаря этому Украина заняла второе место в мировом параканоэ среди 36-ти стран-участниц этого чемпионата мира.

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Теги: Новости спорта Водные виды спорта Паралимпийские игры
Источник: 24 Канал
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