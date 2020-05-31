В Одессе на пляже "Золотой берег" произошли столкновения между представителями Нацкопуса и полиции. Этот пляж находится на 16-й станции Большого Фонтана. Инцидент произошел днем 31 мая.

Что стало причиной беспорядков

Столкновения произошли из-за временного сооружения. Националисты убеждают, что арендатор не имеет права устанавливать на пляже деревянный настил на сваях. Об этом сообщает издание Pavlovsky News.

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В комментарии журналистам активисты Нацкорпуса заявили, что в Департаменте архитектуры Одесского горсовета им дали ответ о незаконности строительства на песке. Им занимается компания "Жилстройсервис – 1".

Подробнее о столкновениях

Таким образом, придя на пляж, националисты начали все демонтировать. Полиция, со своей стороны, попыталась оттеснить агрессивных парней. Но последним все же удалось повредить несколько настилов.

Дело в том, что для демонтажа здания необходима специальная техника. Поэтому протестующие лишь пробили дыры в покрытии. По информации Odessa.net.ua, активистам все же удалось разгромить часть настилов и свай.

Правда, в итоге обошлось без задержаний.

Pavlovsky News подчеркивает, что этот конфликт длится уже второй месяц. Пять дней назад активисты уже пытались снести настил, но тогда правоохранители смогли им помешать.

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Смотрите видео столкновений между Нацкорпусом и полицией на пляже "Золотой берег" в Одессе (Внимание! Ненормативная лексика!)