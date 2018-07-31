Над Зинченко забавно посмеялись в "Манчестер Сити": видео инцидента
Игроки "Манчестер Сити" Бернарду Силва и Эмерик Ляпорт посмеялись над своим украинским партнером Александром Зинченко.
Футболисты завалили украинца на газон, а последний еще и "выписал" пинка.
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После американского турне команда Гвардиолы вернулась на Туманный Альбион, где продолжила подготовку к новому сезону.
Напомним, что Александр Зинченко принял участие в волевой победе "Манчестер Сити" над чемпионом Германии "Баварией" – 3:2.
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Источник: 24 Канал
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