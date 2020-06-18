Надеемся выйти на новый рекорд в конце сезона, – Коболев о запасах газа в хранилищах
Запасы газа в подземных хранилищах Украины приближаются к 19 миллиардам кубических метров. До конца сезона "Нафтогаз" надеется выйти на новый рекорд по наполненности хранилищ.
По состоянию на июнь запасы природного газа в украинских хранилищах подземных составляют примерно 19 миллиардов кубических метров, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет 24 канал.
Читайте также "Нафтогаз" планирует инвестировать около 30 миллиардов в добычу газа
Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах,
– отметил Коболев.
По его словам, в планах до конца сезона закачки выйти на новый рекорд.
Что известно о запасе во время завершения прошлого сезона
- Количество газа в хранилищах на конец марта 2020 года достигло одного из самых высоких показателей за последние 10 лет.
- По состоянию на 31 марта в подземных хранилищах было 15,9 миллиарда кубометров газа.
- Причины: накопление рекордно высоких объемов газа, достаточно теплая зима.
- В 2019 году в аналогичное время запасов было на 80% меньше.