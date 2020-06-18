Запасы газа в подземных хранилищах Украины приближаются к 19 миллиардам кубических метров. До конца сезона "Нафтогаз" надеется выйти на новый рекорд по наполненности хранилищ.

По состоянию на июнь запасы природного газа в украинских хранилищах подземных составляют примерно 19 миллиардов кубических метров, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет 24 канал.

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Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах,

– отметил Коболев.

По его словам, в планах до конца сезона закачки выйти на новый рекорд.

Что известно о запасе во время завершения прошлого сезона