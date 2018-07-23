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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Надежда Дорофеева показала зажигательные танцы, которые не вошли в клип "Глубоко"

54 Читати новину українською
Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева

Украинская певица Надежда Дорофеева, которая является участницей группы "Время и Стекло", покорила сеть дуэтом с Монатиком. Клип к песне "Глубоко" уже оценили миллионы меломанов. поэтому певица решила показать танец, который не вошел в ролик.

Всего за 4 дня клип Надежды Дорофеевой и Монатика посмотрели почти 3 миллиона пользователей сети. Поклонники артистов с восторгом создают каверы на песню "Глубоко" и воспроизводят их зажигательные танцы. Поэтому Надежда Дорофеева решила показать, что не вошло в ролик.

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Так, одну из постановок хореографа Дениса Стульников ни поместили в клип "Глубоко". Горячий танец Надежда Дорофеева воспроизвела на репетиции, а видео поделилась на своей странице в Instagram. На кадрах певица, одетая в красную мини-юбку и белый топ, обольстительно двигается с танцовщицами.

 

Стоит отметить, что сам клип, снятый в роскошной Ницце, сделали очень эффектным. Зажигательные танцы Монатика и Надежды Дорофеевой, сказочные пейзажи, яхты и соблазнительные наряды певицы – этим поразили сеть украинские артисты.

Смотрите видео клипа Надежды Дорофеевой и Монатика на песню "Глубоко":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Монатик Музыка
Источник: 24 Канал
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