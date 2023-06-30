Игнорировать не стоит: является ли ЧВК "Вагнера" потенциальной угрозой для Украины с Севера

Наемники ЧВК "Вагнера" передислоцируются в Беларусь. Идут разговоры о вероятной угрозе для Украины с Севера. Игнорировать ее не стоит, но украинские границы надежно защищены.

Об этом 24 Каналу отметил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он объяснил вероятные планы Путина по поводу вагнеровцев.

Смотрите также В Беларуси могут разместить 8 тысяч вагнеровцев: зачем они Лукашенко

Путин хочет ослабить вагнеровцев

ЧВК "Вагнера" напрямую угрожает путинскому режиму. А Беларусь и непосредственно Лукашенко могут оказаться его заложниками. Поэтому задача российского диктатора ослабить группировку. Это может произойти в несколько способов. В частности, вовлечение вагнеровцев в контрактную форму службы в минобороны или росгвардии, где предусмотрены определенные льготы.

"Финансирование вагнеровской фирмы "Конкорд", которая имела триллионы рублей, прекращается. Если нет денег – нет войны. Кто возьмет их под свое крыло, с теми они и будут работать", – отметил Маломуж.

Некоторые пригожинские наемники могут уехать в Африку и другие страны. Другие – уйдут на пенсию, где также обещают определенные льготы и жилье. Остаток будет с Пригожиным, но таковых ограниченное количество. Они могут формировать какие-то позиции против Москвы и непосредственно Лукашенко, но им не дадут возможности полностью развернуться.

"Сила в 8 тысяч – я не верю, что их столько будет. Лукашенко перед войной боялся автобус, а здесь их столько. Они будут количественно ограничены. У них забирают тяжелое оружие – авиацию, ракетные системы, гаубицы, минометы. Оставляют только пулеметы и автоматы – с этим не пойдешь на войну и на север нашего государства", – добавил генерал украинской армии.

Николай Маломуж о вероятной угрозе вагнеровцев из Беларуси: смотреть видео

У вагнеровцев нет шансов

Впрочем, несмотря на все оценки, игнорировать угрозу не стоит. Следует изучать ситуацию, подчеркнул Николай Маломуж. По его словам, границы Украины укреплены и готовы защищаться не от восьми, а от сотни тысяч врагов.

Вагнеровцам шанса нет. Они будут контролироваться спецслужбами. Пригожин еще какое-то время побудет в некоторой степени связным. Но Путин ему не простит. Это враг, подставивший его. "Повар", который поднялся против своего царя – это не прощается,

– предположил он будущую судьбу Пригожина.

Вагнеровцы в Беларуси: последние новости