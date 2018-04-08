Наглые стрельба и нападение на полицейского произошли в Харькове
Вечером 8 апреля в Харькове в одном из спальных районов произошла стрельба. Кроме того, злоумышленник атаковал полицейского.
Об этом сообщает Police Control Ukraine на своей странице в Facebook.
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По информации журналистов, мужчина несколько раз мужчина выстрелил в другого, а потом напал на полицейского.
Отмечается, что правоохранители все же его сумели задержать и в итоге доставили в местный участок.
Что касается потерпевшего, то его доставили в больницу.
О причинах инцидента пока никакой информации нет.
Добавим, что ресурс также опубликовал соответствующие фото.
Источник: 24 Канал
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