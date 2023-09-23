"Все, в*бали": склад боеприпасов "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе поразили ракетой

23 сентября 2023, 13:09
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Источник:

NEXTA

Удар приписывают якобы Азербайджану. В ролике виден огромный столб дыма.

Ситуация в Нагорном Карабахе и Армении не так горяча, как несколько дней назад. Незаконные вооруженные формирования слагают оружие, а Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

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Горит склад россиян

Телеграм-канал NEXTA обнародовал видео того, как склад боеприпасов "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе поразили ракетой. В сообщении не привели деталей, когда это произошло, но отметили, что ракета, вероятно, азербайджанская.

В ролике показаны люди в форме, они начинают бежать, заметив дым. Видны казармы и российские флаги. Один из солдат невозмутимо продолжает идти, потому что у него заняты руки. Также слышны слова на русском: "все, наш склад в *бали".

Пожар после прилета ракеты на складе россиян в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Что происходит в Нагорном Карабахе сейчас

  • Армянская оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства. Они будут в Ереване на площади Республики. Время от времени там происходят стычки между протестующими и полицейскими. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миротворческий контингент в Карабах.
  • 20 сентября в Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Ивана Ковгана. Что интересно, ранее он был заместителем командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе в городе Гаджиево Мурманской области. Это удивительное назначение произошло всего лишь два месяца назад. Один из офицеров Северного флота даже посетовал, что Ковган был военным моряком, а "погиб в горах от предательской пули".
  • В тот день в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с так называемыми российскими "миротворцами". От полученных травм те погибли на месте. Россияне якобы возвращались из наблюдательного пункта, когда по транспортному средству открыли огонь из стрелкового оружия возле населенного пункта Чанкатах.

Автор: Ірина Чеботнікова