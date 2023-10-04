В преддверии однодневной войны в Нагорном Карабахе США, ЕС и Россия провели переговоры, – Politico

Высокопоставленные чиновники США, ЕС и России провели тайные переговоры в Турции. Это произошло за несколько до того, как Азербайджан объявил об "антитеррористических мерах" на территории Нагорного Карабаха.

Об этом западное СМИ утверждает, ссылаясь на слова высокопоставленного дипломата на условиях анонимности. Этот человек был хорошо знаком с дискуссиями на этот счет.

Смотрите также Кремль проиграл: Давидюк сказал, какие теперь отношения между Арменией и Россией

Тайные переговоры в Турции

Как сообщает источник, тайные переговоры состоялись 17 сентября 2023 г. в Стамбуле между представителями США, ЕС и России. Главный вопрос встречи – попытка оказывать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил блокаду Лачинского коридора, которая длилась более 9 месяцев. Кроме того, чиновники обсуждали возможность того, чтобы с территории Армении могли двигаться конвои гуманитарной помощи. В частности, говорится о поставках продовольствия и топлива примерно для 100 тысяч жителей республики Нагорный Карабах, которая ныне прекратила свое существование.

Высокопоставленный чиновник утверждает, что США представлял Луи Боно – старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, Евросоюз отправил Тойво Клаара, а от России на тайные переговоры прибыл Игорь Ховаев, занимающий должность спецпредставителя Путина по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Тайная встреча является примером редкого контакта между Москвой и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение России в Украину в феврале 2022 года подорвало традиционную дипломатию,

– заявляет Politico.

Кроме того, дипломат ЕС пояснил, что такая встреча аргументирована "важностью поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками во избежание недоразумений". Да, представитель ЕС пытался держать каналы коммуникации "открытыми", между тем в США отказались комментировать тайные переговоры в Турции. Представитель Госдепа подчеркнул, что не будет комментировать "частные дипломатические встречи".

Вместе с тем, один из топ-чиновников США на условиях анонимности заявил изданию, что переговоры провели, поскольку понимают – Россия сохраняла господство в регионе.

Американский чиновник на условиях анонимности объяснил, что переговоры провели через понимание того, что Кремль все еще властвует в регионе.

Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте,

– заявил он.

Азербайджан провел успешную операцию и восстановил территориальную целостность