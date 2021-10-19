Согласно информации правоохранителей, должностные лица АО "Харьковгаз" требовали дополнительные деньги от потребителей, заявляя, что в виноваты в поднятии цен президент Украины и руководство государства.
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"Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытие важных автомобильных путей", – отметили в Службе безопасности Украины.
Отключили от газа целое село
По информации СБУ, чиновники АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ,
– сообщили правоохранители.
Сразу после отключения, жителям села выдвинули требование:
- Подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем;
- Платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1 200 – 1 800 гривен в год.
Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор.
То есть, пользуясь монопольным положением и потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, поставили людей в безвыходное положение.
СБУ открыла уголовное дело
СБУ открыла уголовное производство по статье о "Действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти").
- Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
- Досудебное расследование продолжается, изучаются все обстоятельства этой ситуации.