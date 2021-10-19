Согласно информации правоохранителей, должностные лица АО "Харьковгаз" требовали дополнительные деньги от потребителей, заявляя, что в виноваты в поднятии цен президент Украины и руководство государства.

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"Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытие важных автомобильных путей", – отметили в Службе безопасности Украины.

Отключили от газа целое село

По информации СБУ, чиновники АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ,

– сообщили правоохранители.

Сразу после отключения, жителям села выдвинули требование:

Подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем;

Платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1 200 – 1 800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор.

То есть, пользуясь монопольным положением и потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, поставили людей в безвыходное положение.

СБУ открыла уголовное дело

СБУ открыла уголовное производство по статье о "Действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти").

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается, изучаются все обстоятельства этой ситуации.

Обратите внимание! После вмешательства Службы безопасности и местной власти газоснабжение в село Благодатное, что на Харьковщине, восстановили 17 октября.