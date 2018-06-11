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Наличный курс валют 11 июня: доллар и евро упали после резкого скачка

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Наличный курс валют 11 июня в Украине
Наличный курс валют 11 июня в Украине / politeka.net

Курс гривны относительно евро и доллара 11 июня на наличном рынке несколько укрепился после выходных.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 30,51 грн (на 4 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали по 30,99 грн (-5 копеек).

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Доллар 11 июня покупали по 25,93 грн (-2 копейки), а продавали по 26,15 грн (-2 копейки).

По курсу валют от НБУ 11 июня доллар стоил 26,13 грн – на 4 копейки дешевле, чем в пятницу. Евро же потерял в цене 25 копеек и стоил 30,72 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Валюта Доллар-Гривна Курсы валют евро Доллар
Источник: 24 Канал
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