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      Налоговая завершила аудит "АрселорМиттал" и выставила претензии

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      Налоговая завершила аудит "АрселорМиттал"
      Налоговая завершила аудит "АрселорМиттал" / biz.liga.net

      Офис крупных налогоплательщиков завершил налоговый аудит компании "АрселорМиттал Кривой Рог". Сумма претензий составляет 9 миллиардов гривен.

      Председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов напомнил, что аудит начался 14 мая 2019 года, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Обыски СБУ на "АрселорМиттал" в Кривом Роге: что известно

      По его словам, больше всего "АрселорМиттал" недоплатила налогов за использование недр. Также металлургическую компанию подозревают в работе с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

      Мы готовы передать материалы этого дела в правоохранительные органы,
      – добавил он.

      Евгений Бамбизов отметил, что налоговая активно сотрудничала с СБУ. Правоохранители предоставляли информацию о рентной плате и налоге на землю.

      Заметим, что Гончарук призвал ликвидировать отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ, и начал расследование против "АрселорМиттал Кривой Рог". Подробнее – здесь.

      Против компании "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые в истории возбудили уголовное дело по статье "экоцид". Несмотря на договоренности с Офисом Президента и "АрселорМиттал", работники СБУ неоднократно приходили на предприятие с обысками. СБУ наложила арест на имущество, чем заморозила инвестиции на 150 миллионов долларов. Руководство "АрселорМиттал" подозревают в небрежном отношении к инвестициям.

      Что известно о "АрселорМиттал Кривой Рог"?​
      Предприятие принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Оно является крупнейшим производителем сталепроката в Украине. Основные рынки сбыта – страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

      17 июля 2019 года СБУ возбудила дело против менеджмента "АрселорМиттал Кривой Рог" за нарушение норм экологической безопасности – так называемый "экоцид".

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      Теги: Новости Украины Расследования Деньги Бизнес Налоги СБУ Экология Новости Кривого Рога
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