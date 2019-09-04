Налоговая завершила аудит "АрселорМиттал" и выставила претензии

Офис крупных налогоплательщиков завершил налоговый аудит компании "АрселорМиттал Кривой Рог". Сумма претензий составляет 9 миллиардов гривен.

Председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов напомнил, что аудит начался 14 мая 2019 года, пишет "Интерфакс-Украина".

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По его словам, больше всего "АрселорМиттал" недоплатила налогов за использование недр. Также металлургическую компанию подозревают в работе с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Мы готовы передать материалы этого дела в правоохранительные органы,

– добавил он.

Евгений Бамбизов отметил, что налоговая активно сотрудничала с СБУ. Правоохранители предоставляли информацию о рентной плате и налоге на землю.

Заметим, что Гончарук призвал ликвидировать отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ, и начал расследование против "АрселорМиттал Кривой Рог". Подробнее – здесь.

Против компании "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые в истории возбудили уголовное дело по статье "экоцид". Несмотря на договоренности с Офисом Президента и "АрселорМиттал", работники СБУ неоднократно приходили на предприятие с обысками. СБУ наложила арест на имущество, чем заморозила инвестиции на 150 миллионов долларов. Руководство "АрселорМиттал" подозревают в небрежном отношении к инвестициям.

Что известно о "АрселорМиттал Кривой Рог"?​

Предприятие принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Оно является крупнейшим производителем сталепроката в Украине. Основные рынки сбыта – страны Ближнего Востока, Африки и Европы.



17 июля 2019 года СБУ возбудила дело против менеджмента "АрселорМиттал Кривой Рог" за нарушение норм экологической безопасности – так называемый "экоцид".