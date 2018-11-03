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      Наоми Кэмпбелл с мамой приняли участие в рождественской фотосессии: кадры невероятного сходства

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      Наоми Кэмпбелл с матерью Валери Моррис-Кэмпбелл
      Наоми Кэмпбелл с матерью Валери Моррис-Кэмпбелл / Instagram / @valeriemorriscampbell

      Легендарная модель Наоми Кэмпбелл вместе со своей 67-летней матерью Валери Моррис-Кэмпбелл снялись для рождественской рекламной кампании бренда Burberry.

      Автором идеи нового кампейна стал Риккардо Тиши – модельер и креативный директор модного дома Burberry. Для создания проникновенной фотосессии был использован авторский стиль британской художницы Джуно Калипсо, которая известна созданием оптических иллюзий на фотографиях.

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      Наоми Кэмпбелл для Burberry

      На новых кадрах на Instagram-странице дизайнера действительно можно увидеть, что фотографии словно разделены, но на картинке остается один и тот же человек. Наоми со своей матерью, одеты в стильные классические костюмы и белые рубашки, дополненные образы лаконичными украшениями.

      Валери Моррис-Кэмпбелл для Burberry

      Кроме звездной мамочки и дочки в фотосессии также приняли участие такие британские звезды, как актриса Кристин Скотт Томас, актер Мэтт Смит и певица M.I.A.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Christmas is [email protected]

      Допис, поширений Riccardo Tisci (@riccardotisci17)

       

       

      Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода Наоми Кэмпбелл
      Источник: 24 Канал
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