Наоми Кэмпбелл с мамой приняли участие в рождественской фотосессии: кадры невероятного сходства

Легендарная модель Наоми Кэмпбелл вместе со своей 67-летней матерью Валери Моррис-Кэмпбелл снялись для рождественской рекламной кампании бренда Burberry.

Автором идеи нового кампейна стал Риккардо Тиши – модельер и креативный директор модного дома Burberry. Для создания проникновенной фотосессии был использован авторский стиль британской художницы Джуно Калипсо, которая известна созданием оптических иллюзий на фотографиях.

Читайте также: Обнаженная Ким Кардашян прикрылась ребенком в рекламе косметики: фото

Наоми Кэмпбелл для Burberry

На новых кадрах на Instagram-странице дизайнера действительно можно увидеть, что фотографии словно разделены, но на картинке остается один и тот же человек. Наоми со своей матерью, одеты в стильные классические костюмы и белые рубашки, дополненные образы лаконичными украшениями.

Валери Моррис-Кэмпбелл для Burberry

Кроме звездной мамочки и дочки в фотосессии также приняли участие такие британские звезды, как актриса Кристин Скотт Томас, актер Мэтт Смит и певица M.I.A.