Наоми Кэмпбелл с мамой приняли участие в рождественской фотосессии: кадры невероятного сходства
Легендарная модель Наоми Кэмпбелл вместе со своей 67-летней матерью Валери Моррис-Кэмпбелл снялись для рождественской рекламной кампании бренда Burberry.
Автором идеи нового кампейна стал Риккардо Тиши – модельер и креативный директор модного дома Burberry. Для создания проникновенной фотосессии был использован авторский стиль британской художницы Джуно Калипсо, которая известна созданием оптических иллюзий на фотографиях.
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Наоми Кэмпбелл для Burberry
На новых кадрах на Instagram-странице дизайнера действительно можно увидеть, что фотографии словно разделены, но на картинке остается один и тот же человек. Наоми со своей матерью, одеты в стильные классические костюмы и белые рубашки, дополненные образы лаконичными украшениями.
Валери Моррис-Кэмпбелл для Burberry
Кроме звездной мамочки и дочки в фотосессии также приняли участие такие британские звезды, как актриса Кристин Скотт Томас, актер Мэтт Смит и певица M.I.A.
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