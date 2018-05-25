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Нападение на активиста Стерненко: у полиции есть версии мотивов преступления и имена нападавших

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Версии нападения на Сергея Стерненко
Версии нападения на Сергея Стерненко / Гордон

Полиция рассматривает целый ряд версий случившегося в Одессе, во время которого экс-лидер городской ячейки "Правого сектора", активист Сергей Стерненко убил мужчину, который напал на него. Так, рассматриваются версии от бытового конфликта до заказного нападения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослав Тракало.

Отметим, что в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали.

Во время досудебного расследования будут отрабатываться все без исключения версии. В частности, обязательно будет учтено и то обстоятельство, что этот инцидент с общественным активистом – уже не первый. Среди других версий – хулиганские побуждения, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и та, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным,
– рассказал Тракало.

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"Сейчас следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз. В частности, дактилоскопической, молекулярно-генетической и других", – добавил спикер Нацполиции.

По его словам, родные уже опознали погибшего в схватке со Стерненко мужчины. Правоохранители сейчас опрашивают очевидцев инцидента, чтобы установить хронологию событий.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство. Открытие производства по этой статье в этом случае является обязательным, поскольку имеем факт смерти человека. Позже производство может быть закрыто, может быть переквалифицировано, может дальше расследоваться – все будет зависеть от того, какие обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования,
– рассказал Тракало.

Он добавил, что могут и переквалифицировать дело по статье "покушение на преступление" и статье "умышленное средней тяжести повреждение".

"Это – предварительная правовая квалификация, которая является обязательной. Окончательные выводы можно будет делать лишь после установления всех фактов и обстоятельств этого уголовного правонарушения, опроса свидетелей, проведения необходимых экспертиз, а также исследования видеозаписей с камер наблюдения", – сказал спикер Нацполиции.

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Отмечается, что пользователи социальных сетей сообщили, что нападавшим, который погиб, был 25-летний Иван Кузнецов. По данным различных пользователи, у мужчины осталось 2 или 3 детей. Нападавшим, который получил ранение, оказался Александр Исайкл, 1988 года рождения.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили, что погибший – Иван Кузнецов, а раненый – Александр Исайкл.

Іван Кузнєцов Сергій Стерненко напад
Погибший нападавший на Сергея Стерненко Иван Кузнецов

Кто такой Сергей Стерненко?
Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдоним "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих по России.

Теги: Новости Украины Расследования Жертвы Криминальные новости Новости Одессы Сергей Стерненко Полиция
Источник: 24 Канал
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