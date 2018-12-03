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      Нападение на Гриценко: подозреваемых отправили под домашний арест

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      Нападавшим, которые забросали Гриценко яйцами, избрали меру пресечения
      Нападавшим, которые забросали Гриценко яйцами, избрали меру пресечения / Odessa.online

      3 декабря Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения в отношении 5 задержанных нападавших на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Так, подозреваемых отправили под домашний арест на 60 суток.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в комментарии "Укринформу".

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      Приморский суд заслушал стороны обвинения и защиты и вынес решение – отправить пятерых подозреваемых под круглосуточный домашний арест сроком 60 суток,
      – отметила Верба.

      Известно, что прокурор просил у судьи выбрать в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей "из-за тяжести преступления и возможного давления на свидетелей". Однако суд учел также мнение защиты и не применил против подозреваемых исключительную меру пресечения.

      Напомним, вечером 28 ноября в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко было совершено нападение. 30 неизвестных людей напали на Гриценко и его однопартийцев, забросав их яйцами и нанеся телесные повреждения. Сейчас 5 нападающих задержаны. В отношении еще 12 будут приняты процессуальные решения, однако какие именно – Аваков не уточнил.

      Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также добавил, что "заказчика искать не надо, он известен".

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Одессы Новости политики Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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