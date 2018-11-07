Матч между итальянским "Наполи" и французским ПСЖ должен был определить, кто из этих команд может претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но игра закончилась в ничью, как и две недели до этого в Париже.

Наполи – ПСЖ 1:1

Голы: Инсинье, 63 (пен) – Бернат, 45-2

Обе команды выходили на игру, зная результат матча "Црвена Звезда" – "Ливерпуль". Напомним, в этом матче сербская команда сенсационно победила 2:0. Поэтому в случае победы в этом матче, одна из команд могла выйти на первое место в своей группе.

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Стоит отметить, что у ПСЖ в этом матче в воротах вышел опытный 40-летний Луиджи Буффон. Именно он может считаться героем матча. Хотя сама игра и началась с момента французской команды. Но Мбаппе не попал в дальний угол ворот.

Забить ПСЖ удалось уже в конце первого тайма. Точнее – на второй добавленной минуте. В то время когда арбитр добавил всего одну минуту к первому тайму. Мбаппе прострелил от лицевой линии, и Бернат уже в падении переправил мяч в ворота. Этот забитый гол привел к претензиям к арбитру матча Бьорну Куйперсу после свистка на перерыв.

Второй тайм начался просто с нашествия "Наполи" на ворота ПСЖ. Буффону раз за разом приходилось вступать в игру. Но пропустил он только один раз, когда защитники ошиблись, и вратарь вместе с Силвой сбили Кальехона. Пробивал с отметки Инсинье. Бил в нижний левый от себя угол. Буффон угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

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Матч так и закончился в ничью, и обе команды не сумели обойти "Ливерпуль" в турнирной таблице. В ПСЖ тоже шесть очков, как и у английского клуба, а "Наполи" имеет пять очков и остался на третьей строчке.

Стоит отметить, что это был 512-ый матч за "Наполи" Марека Гамшика. Теперь это новый рекорд итальянского клуба.

Видеообзор матча Наполи – ПСЖ