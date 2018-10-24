Напоминает советские времена: Вакарчук пожаловался на отказ в аренде помещения института

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пожаловался, что в Харькове юридический университет Ярослава Мудрого сначала согласился предоставить ему помещение для встречи с юристами, однако впоследствии без объяснения причин ректор передумал.

Об этом Вакарчук рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"29 октября в Харькове в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными на тему статьи, которую я написал недавно на "Украинской правде" о верховенстве права", – рассказывает в обращении Вакарчук.

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Он пожаловался, что внезапно получил отказ в предоставлении помещения.

Мне это очень напоминает старые советские времена, или время независимости, когда все делалось по указке сверху. Особенно странно получить такое разъяснение от юристов и представителей университетов – независимых и свободных ячеек научной мысли. Встреча все равно состоится, мы просто перенесли ее в другое место,

– отметил музыкант.

Смотрите видео о вероятном президентстве Вакарчука: