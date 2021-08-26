О выступлении Малинина рассказали экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик и заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский. Они опубликовали много фото с концерта.
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Давняя дружба
Николай Скорик подал идею громогласно отпраздновать 200-летие Болграда. Для этого он пригласил известного певца советских времен Александра Малинина. В фейсбуке пишут, что экс-глава Одесской ОГА и Малинин – давние друзья.
Вадим Шкаровский тоже поздравил жителей Болграда с годовщиной и пожелал им тепла и света.
Наши поздравления с 200-й годовщиной Болграда сегодня звучали с трибуны Центрального стадиона для всех и каждого жителя этого прекрасного города! Повторяю – добра, процветания и всего наилучшего всем вам!
– написал заместитель председателя Одесского облсовета.
В Болграде Одесской области выступал российский певец Александр Малинин / Фото из Фейсбука Николая Скорика и Вадима Шкаровского
Что говорят люди
Жители Болграда обрадовались, что к ним приехал известный певец. Они публиковали в сети фото и видео и благодарили организаторов. Однако не все отреагировали на произошедшее позитивно. Пользователи оставили следующие комментарии:
- "Наверное, на распродаже по акции взяли".
- "Из нафталина достали ли из Музея мадам Тюссо?"
- "Саня уже не торт".
- "Откуда его вытащили? Не хватает Кобзона и Распутиной".
Текст публикации экс-главы Одесской ОГА Николая Скорика:
К празднованию 200-летия Болграда оппозиционная команда Николая Скорика организовала ряд праздничных мероприятий для граждан.
Певца пригласил Скорик Николай, с которым он связан давней дружбой, выступить для людей Болграда. Такой подарок от народного депутата очень тепло приняли, зрители подарили звезде самые громкие овации!
Кто такой Александр Малинин
Советский и российский певец, заслуженный и народный артист России. В 2004 году тогдашний президент Кучма присвоил ему звание "Народный артист Украины". На сцене выступает с 1976 года.
Запрета на посещение Украины у Малинина нет, потому что не выступал в Крыму и на Донбассе. Об Украине тоже негативно не высказывался. Зато его сын – Николай Малинин гастролировал по оккупированным территориям. Он занесен в базу "Миротворец".