О выступлении Малинина рассказали экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик и заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский. Они опубликовали много фото с концерта.

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Давняя дружба

Николай Скорик подал идею громогласно отпраздновать 200-летие Болграда. Для этого он пригласил известного певца советских времен Александра Малинина. В фейсбуке пишут, что экс-глава Одесской ОГА и Малинин – давние друзья.

Обратите внимание! 26 августа Александр Малинин будет выступать еще и в Одессе. Событие состоится на арене "Морвокзала".

Вадим Шкаровский тоже поздравил жителей Болграда с годовщиной и пожелал им тепла и света.

Наши поздравления с 200-й годовщиной Болграда сегодня звучали с трибуны Центрального стадиона для всех и каждого жителя этого прекрасного города! Повторяю – добра, процветания и всего наилучшего всем вам!

– написал заместитель председателя Одесского облсовета.

В Болграде Одесской области выступал российский певец Александр Малинин / Фото из Фейсбука Николая Скорика и Вадима Шкаровского

Что говорят люди

Жители Болграда обрадовались, что к ним приехал известный певец. Они публиковали в сети фото и видео и благодарили организаторов. Однако не все отреагировали на произошедшее позитивно. Пользователи оставили следующие комментарии:

"Наверное, на распродаже по акции взяли".

"Из нафталина достали ли из Музея мадам Тюссо?"

"Саня уже не торт".

"Откуда его вытащили? Не хватает Кобзона и Распутиной".

Текст публикации экс-главы Одесской ОГА Николая Скорика:

К празднованию 200-летия Болграда оппозиционная команда Николая Скорика организовала ряд праздничных мероприятий для граждан.

Певца пригласил Скорик Николай, с которым он связан давней дружбой, выступить для людей Болграда. Такой подарок от народного депутата очень тепло приняли, зрители подарили звезде самые громкие овации!