Какой народный метод не защищает от гриппа: объяснение от Супрун

Ульяна Супрун развенчала популярный миф о том, действительно ли развешивание лука в учебных кабинетах школы может уберечь детей от простуды или гриппа.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много — их подвешивают в помещениях или же нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто есть их целыми. Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования", – отметила Супрун.

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По ее словам, такое использование лука не принесет желаемого эффекта, но и может сильно навредить организму. В частности, от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке.

Также может начаться сильное раздражение, увеличение выделений в слизистой носа. А как известно – дети очень чувствительны к запаху лука.

Что поможет минимизировать риски заболеть для детей:

- вакцинация от гриппа;

- правила гигиены (важно мыть хорошо руки);

- проветривать помещения и больше времени гулять на свежем воздухе;

- сбалансированное питание;

- полноценный сон;

- достаточный уровень физической активности.

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