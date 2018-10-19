Какой народный метод не защищает от гриппа: объяснение от Супрун
Ульяна Супрун развенчала популярный миф о том, действительно ли развешивание лука в учебных кабинетах школы может уберечь детей от простуды или гриппа.
Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
"Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много — их подвешивают в помещениях или же нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто есть их целыми. Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования", – отметила Супрун.
Читайте также: Кушать или нет: Супрун опровергла популярный миф о яйцах
По ее словам, такое использование лука не принесет желаемого эффекта, но и может сильно навредить организму. В частности, от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке.
Также может начаться сильное раздражение, увеличение выделений в слизистой носа. А как известно – дети очень чувствительны к запаху лука.
Что поможет минимизировать риски заболеть для детей:
- вакцинация от гриппа;
- правила гигиены (важно мыть хорошо руки);
- проветривать помещения и больше времени гулять на свежем воздухе;
- сбалансированное питание;
- полноценный сон;
- достаточный уровень физической активности.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.