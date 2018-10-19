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      Какой народный метод не защищает от гриппа: объяснение от Супрун

      93 Читати новину українською
      Лук не защищает от гриппа
      Лук не защищает от гриппа / https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/chem-polezen-luk-otvet-medikov-1090903.html

      Ульяна Супрун развенчала популярный миф о том, действительно ли развешивание лука в учебных кабинетах школы может уберечь детей от простуды или гриппа.

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

      "Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много — их подвешивают в помещениях или же нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто есть их целыми. Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования", – отметила Супрун.

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      По ее словам, такое использование лука не принесет желаемого эффекта, но и может сильно навредить организму. В частности, от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке.

      Также может начаться сильное раздражение, увеличение выделений в слизистой носа. А как известно – дети очень чувствительны к запаху лука.

      Что поможет минимизировать риски заболеть для детей:

      - вакцинация от гриппа;
      - правила гигиены (важно мыть хорошо руки);
      - проветривать помещения и больше времени гулять на свежем воздухе;
      - сбалансированное питание;
      - полноценный сон;
      - достаточный уровень физической активности.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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