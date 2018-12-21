Нас много поливали грязью, но сегодня мы доказали, что мы сильная команда, – Вита Семеренко

Сразу четыре украинки попали в топ-15 спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место.

Вита Семеренко прокомментировала довольно успешное выступление украинок в спринтерской гонке в Нове-Место.

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Много кто поливал нас грязью после нескольких неудачных стартов, но сегодня мы доказали, что мы сильная команда. Большое спасибо тренерскому штабу – они верили в нас и знали, что нужно просто немножко потерпеть. Я немного расстроилась, когда увидела свой стартовый номер, но теперь я довольна,

– сказала Вита.

Стоит отметить, что ровно неделю назад Вита Семеренко с одним промахом в стойке стала лишь 53-й, а теперь 7-я с 0,4 секундами отставания от цветочной церемонии. А если бы не последний неудачный выстрел – она точно до последнего боролась бы за медаль.

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