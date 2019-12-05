Нашлась женщина, которую считали пропавшей после пожара в колледже Одессы

Один человек, которого считали пропавшим без вести во время пожара в Одесском колледже на Троицкой, нашелся целым и невредимым. Им оказалась Руслана Никос.

О том, что женщина – живая, стало известно во время совещания губернатора Одесской области с силовиками, пишет "Думская".

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Заметим, фамилии Никос не было в официальном списке пропавших. Однако, ранее начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех писал, что правоохранители разыскивают мужчину по имени Руслан Никос.

"Кому известен человек по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учеником и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", – отметил полицейский.

Теперь выяснилось, что "пропавшим" был не мужчина, а женщина.

Это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо,

– замечает издание.

Сейчас в списке пропавших во время пожара в колледже остаются 13 человек. Вечером 5 декабря под завалами нашли тело второй жертвы.

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