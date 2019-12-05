Нашлась женщина, которую считали пропавшей после пожара в колледже Одессы
Один человек, которого считали пропавшим без вести во время пожара в Одесском колледже на Троицкой, нашелся целым и невредимым. Им оказалась Руслана Никос.
О том, что женщина – живая, стало известно во время совещания губернатора Одесской области с силовиками, пишет "Думская".
Важно: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы: какое состояние у пострадавших
Заметим, фамилии Никос не было в официальном списке пропавших. Однако, ранее начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех писал, что правоохранители разыскивают мужчину по имени Руслан Никос.
"Кому известен человек по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учеником и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", – отметил полицейский.
Теперь выяснилось, что "пропавшим" был не мужчина, а женщина.
Это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо,
– замечает издание.
Сейчас в списке пропавших во время пожара в колледже остаются 13 человек. Вечером 5 декабря под завалами нашли тело второй жертвы.
Пожар в Одессе на Троицкой: что известно
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
- Погибла 17-летняя студентка и еще одна женщина, количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Спасатели продолжают работать на месте происшествия, так как под завалами могут быть люди.
- Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.