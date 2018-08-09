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Насколько полезна популярная вода, обогащенная водородом

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Диетолог рассказала, полезна ли на самом деле водородная вода
Диетолог рассказала, полезна ли на самом деле водородная вода / Соцсети

В современной диетологии появился новый тренд – вода, обогащенная водородом. Но насколько она полезна для здоровья, или может это очередной прием маркетологов.

Как отмечает диетолог Вероника Антукова, считается, что потребление такой воды отлично помогает бороться с отеками и придает коже здоровый естественный блеск, передает "Обозреватель".

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"Поклонники водородной воды уверяют, что регулярное ее употребление делает их более энергичными, замедляет процессы старения, а также увеличивает скорость восстановления мышечных волокон после тренировки", – говорит эксперт.

По ее словам, принцип действия такой воды заключается в том, что водород попадает в организм и начинает действовать по принципу большинства противовоспалительных препаратов, препятствуя отечности. Кроме того, молекула водорода обладает также антиоксидантными свойствами.

В то же время она подчеркивает, что водородная вода – это обычная столовая питьевая вода, в которую в большой концентрации добавлен водород.

Поскольку ученые еще недостаточно исследовали новый для рынка продукт, они призывают не спешить с выводами и не вестись на приема маркетологов. К примеру, декан факультета дерматологии Нью-Йоркского университета Гэри Голденберг считает, что употребление воды с водородом вовсе не гарантирует того, что газ будет усваиваться организмом и транспортироваться, в том числе непосредственно к клеткам кожи, делая их более увлажненными и светящимися изнутри,
– констатирует специалист.

В связи с этим диетолог делает вывод, несмотря на то, что вода является необходимым продуктом, все же для хорошего ее усвоения не обязательно покупать самую дорогую, витаминизированную или дополнительно обогащенную воду.

Вода, кисень, дієтологія, харчування

"Такая стремительная кампания по продаже водородной воды имеет, прежде всего, финансовое основание. Ведь одна бутылка такой воды сегодня стоит примерно 12 долларов, хотя на самом деле основной ингредиент любой бутилированной воды – это собственно H2O", – резюмирует Вероника Антукова.

Напомним, как холодную, так и газированную минеральную воду специалисты не рекомендуют пить на голодный желудок или сразу после пробуждения.

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Теги: LifeStyle Советы Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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