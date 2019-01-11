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      Насколько важен для украинцев секс: результаты опроса

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      Украинцам больше нравится убирать и смотреть телевизор, чем заниматься сексом – такие данные со ссылкой на результаты социологических исследований обнародовали отечественные СМИ. Мол, интимные отношения являются источником радости только для каждого пятого жителя страны.

      Чтобы узнать, так ли это на самом деле, корреспонденты 24 канала провели собственный опрос и встретились с авторами исследования.

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      В Украине секса стало меньше чем в СССР – подобными заголовками пестрят последние несколько недель украинские СМИ. А все потому, что один из социологических опросов якобы показал, что интимная жизнь стала приносить нам меньше радости, чем телевизор, общение с друзьями или даже уборка! Секс оказался аж на 18 месте в списке вещей, которые доставляют удовольствие. Действительно ли украинцы расхотели?

      Вот что ответили некоторые из опрошенных:

      – Это важно. Это все наносит волнует! Просто большинство молодежи стесняется об этом говорить.

      – Это повышает и самочувствие, и настроение. С этим лучше, чем без этого!

      – Интимная жизнь играет очень важную роль именно в отношениях, а отношения соответственно очень сильно влияют на жизнь человека.

      – Для меня это обыденно.

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      На самом деле, все не так печально. Социологи проводят такие опросы уже 8 лет подряд. И интимная жизнь в рейтинге человеческих радостей всегда занимает место где-то во втором десятке. Наибольшее удовольствие людям приносили семья, дети, путешествия, друзья, книги и даже деньги.

      Все-таки здесь речь идет о приоритетах, не об значении каждого из этих компонентов!
      – отметила социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

      Традиционно гораздо более важен секс для мужчин, чем для женщин. "Очевидно, что это молодежь, думаю, что это больше мужчины", – добавила Бекешкина.

      Сексологи успокаивают: секс остается для украинцев одним из основных инстинктов и никуда из их жизни не делся. Ни одно виртуальное общение или даже просмотр порносайтов его не заменят. К тому же следует учитывать бешеный ритм нашей жизни: людям часто просто не хватает времени на близость.

      Говорить о том, что секс не беспокоит, – думаю, это надуманно. Да, есть определенные проблемы... На сексуальную активность влияют и социальные факторы,
      – подчеркнул сексолог-андролог Андрей Ситенко.

      Интересно, что больше всего времени для интимных отношений остается как раз у людей старшего возраста. И очень ошибаются те, кто считает, что для них он перестал быть мощным источником положительных эмоций. "Один из вопросов, который человек ставит уже преклонного возраста – о безопасности той или иной методики: каким образом она будет влиять на мою сексуальную функцию?", – рассказал сексолог-андролог Ситенко.

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      Социологи обещают специально ко Дню влюбленных провести отдельное обстоятельное исследование. Вот тогда и будет ясно, есть в Украине секс или нет.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Секс
      Источник: 24 канал
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