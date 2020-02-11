Насколько возрастет количество лоукостов в Украине в 2020 году: планы Мининфраструктурі

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства является увеличение доли лоукост (другими словами, бюджетных) авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок. В частности, в Мининфраструктуры планируют в 2020 году увеличить такую долю до 45%.

По словам Криклия, рост пассажиропотоков через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Также он поделился планами на будущее относительно дальнейшего успешного развития авиационной отрасли. В частности, среди ближайших планов Мининфраструктуры:

модернизация аэропортов в Днепре, Измаиле,

подготовка проекта для строительства аэропорта в Мукачево.

Важная задача – увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%. Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов, уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины,

– отметил Криклий.

Заметим, что сегодня на украинском рынке работают как минимум 11 лоукост-авиакомпаний. Самыми популярными являются венгерский Wizz air, ирландский Ryanair и его дочь LaudaMotion, а также украинский SkyUp.

Перечень лоукостеров, которые летают или планируют летать из Украины

Wizz air

Ryanair

Pegasus

SkyUp

Buta Airways

Smartwings

AEGEAN

Ernest Airlines

Vueling

LaudaMotion

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