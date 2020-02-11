07:12
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ

      Насколько возрастет количество лоукостов в Украине в 2020 году: планы Мининфраструктурі

      15 Читати новину українською
      В Украине планируют увеличить долю лоукост-авиакомпаний до 45% / Фото из открытых источников

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что одной из приоритетных задач возглавляемого им ведомства является увеличение доли лоукост (другими словами, бюджетных) авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок. В частности, в Мининфраструктуры планируют в 2020 году увеличить такую долю до 45%.

      По словам Криклия, рост пассажиропотоков через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

      Советуем ознакомиться! Что такое лоукост и как сэкономить на билетах

      Также он поделился планами на будущее относительно дальнейшего успешного развития авиационной отрасли. В частности, среди ближайших планов Мининфраструктуры:

      • модернизация аэропортов в Днепре, Измаиле,
      • подготовка проекта для строительства аэропорта в Мукачево.

      Важная задача – увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%. Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов, уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины,
      – отметил Криклий.

      Заметим, что сегодня на украинском рынке работают как минимум 11 лоукост-авиакомпаний. Самыми популярными являются венгерский Wizz air, ирландский Ryanair и его дочь LaudaMotion, а также украинский SkyUp.

      Перечень лоукостеров, которые летают или планируют летать из Украины

      • Wizz air
      • Ryanair
      • Pegasus
      • SkyUp
      • Buta Airways
      • Smartwings
      • AEGEAN
      • Ernest Airlines
      • Vueling
      • LaudaMotion

      Интересно! С 2020 года из Украины больше не будет осуществляться 27 авиарейсов: список

      найбезпечніші місця у літаку
      Самые безопасные места в самолете / Инфографика 24 канала

      Пранк о коронавирусе подорвал сеть: шутнику грозит 7 лет тюрьмы – детали и видео
      сегодня
      112
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Путешествия Владислав Криклий Министерство инфраструктуры авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять
      Ірина Поліщук 13
      сегодня , 00:04 Преспешники Януковича пытаются вернуть утраченную власть
      Антон Голобородько 168
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 119
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 597
      10 февраля , 22:45 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 286
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук