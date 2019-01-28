Наставник "Ривер Плейта" горит желанием подписать лидера "Карпат"

Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо подтвердил трансфер полузащитника "Карпат" Хорхе Карраскаля.

Ожидается, что аргентинцы предложат львовскому клубу 500 тысяч евро за аренду 20-летнего колумбийца.

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Мы работаем над этим трансфером. Надеюсь, он состоится в ближайшие дни. Он очень талантливый, нам как раз нужен игрок такого плана. К сожалению, многие люди преувеличивают, называя его колумбийским Неймаром. Надеюсь, это не сыграет против него, ведь он еще молодой,

– цитирует Гальярдо портал gol.caracoltv.

Переход 20-летнего футболиста официально может быть завершен 28-го или 29 января.

Ранее звучала информация, что 20-летний колумбиец будет выступать за аргентинский гранд на правах аренды. Соглашение заключено на 18 месяцев, за что львовяне получат 500 тысяч евро. Также в контракте будет прописана возможность дальнейшего выкупа игрока за 3 млн евро.

Карраскаль выступает за "Карпаты" с лета 2017 года. За это время он провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

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