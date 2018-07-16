Настя Каменских похвасталась тремя стильными образами, которые может повторить каждый

Украинская исполнительница Настя Каменских за несколько недель успела побывать и в США, и в Эстонии, однако каждый раз доказывала свой вкус в модных образах.

Красивые и стильные "луки" очаровали миллионов фанатов. Новые фото с классическим и одновременно сексуальным образом Каменских на днях обнародовала в Instagram. Звезда надела светлый костюм, состоящий из мини-юбки и жакета, а также базовой белой майки, которая подчеркнула ее декольте.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Лип 2018 р. о 6:29 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Лип 2018 р. о 6:33 PDT

На других фото певица выбрала over-size наряд, который включал в себя черные брюки и кроссовки, куртку и майку белого цвета.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:42 PDT

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Другие фото понравились поклонникам не менее предыдущих – на них артистка позирует в бирюзовом платье с цветочным розовым принтом, а также в ковбойских сапогах, с сумочкой и поясом коричневого цвета.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 16 Лип 2018 р. о 4:55 PDT