Настя Каменских похвасталась тремя стильными образами, которые может повторить каждый
Украинская исполнительница Настя Каменских за несколько недель успела побывать и в США, и в Эстонии, однако каждый раз доказывала свой вкус в модных образах.
Красивые и стильные "луки" очаровали миллионов фанатов. Новые фото с классическим и одновременно сексуальным образом Каменских на днях обнародовала в Instagram. Звезда надела светлый костюм, состоящий из мини-юбки и жакета, а также базовой белой майки, которая подчеркнула ее декольте.
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На других фото певица выбрала over-size наряд, который включал в себя черные брюки и кроссовки, куртку и майку белого цвета.
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Другие фото понравились поклонникам не менее предыдущих – на них артистка позирует в бирюзовом платье с цветочным розовым принтом, а также в ковбойских сапогах, с сумочкой и поясом коричневого цвета.