Настя Каменских появилась на публике в ультракоротких шортах: откровенные фото
Украинская певица Настя Каменских выступила в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Посетители обратили особое внимание на провокационную одежду артистки.
Также Каменских показала поклонникам свой откровенный look на странице в Instagram.
Читайте также: Пэрис Джексон прикрыла обнаженную грудь обувью в новой фотосессии
Так, Настя Каменских вышла на событие в черных капроновых колготках, прозрачной блузке и шортах с высокой посадкой. Как отмечают Интернет-пользователи, шорты больше напоминают формой трусы. Одежду также украшали массивные рюши.
Не все пользователи остались в восторге после выхода певицы в такой одежде. Такое поведение и образ Насти Каменских назвали вульгарным. Некоторые отметили, что девушка забыла одеть юбку.
Настя Каменских / Все фото – Instagram
Выбор редакции
-
Названа страна-лидер по закупкам стрелкового оружия в Украине в прошлом годусегодня, 20:58
-
Кто такой Мурат Гассиев – самый тяжелый соперник Усика в карьере, способный ударить после гонгасегодня, 20:19
-
Лавров в телефонном разговоре с Помпео призвал правительство США немедленно освободить Бутинусегодня, 19:14