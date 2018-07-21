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Настя Каменских появилась на публике в ультракоротких шортах: откровенные фото

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Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских выступила в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Посетители обратили особое внимание на провокационную одежду артистки.

Также Каменских показала поклонникам свой откровенный look на странице в Instagram.

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Так, Настя Каменских вышла на событие в черных капроновых колготках, прозрачной блузке и шортах с высокой посадкой. Как отмечают Интернет-пользователи, шорты больше напоминают формой трусы. Одежду также украшали массивные рюши.

Настя Каменських

Не все пользователи остались в восторге после выхода певицы в такой одежде. Такое поведение и образ Насти Каменских назвали вульгарным. Некоторые отметили, что девушка забыла одеть юбку.

Настя Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських
Настя Каменских / Все фото – Instagram

 

Теги: LifeStyle Эротика Настя Каменских Музыка
Источник: 24 Канал
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