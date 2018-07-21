Настя Каменских появилась на публике в ультракоротких шортах: откровенные фото

Украинская певица Настя Каменских выступила в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Посетители обратили особое внимание на провокационную одежду артистки.

Также Каменских показала поклонникам свой откровенный look на странице в Instagram.

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Так, Настя Каменских вышла на событие в черных капроновых колготках, прозрачной блузке и шортах с высокой посадкой. Как отмечают Интернет-пользователи, шорты больше напоминают формой трусы. Одежду также украшали массивные рюши.

Не все пользователи остались в восторге после выхода певицы в такой одежде. Такое поведение и образ Насти Каменских назвали вульгарным. Некоторые отметили, что девушка забыла одеть юбку.



Настя Каменских / Все фото – Instagram

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux_life_of) 19 Лип 2018 р. о 11:40 PDT