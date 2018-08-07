Настя Каменских показала, как она выглядит без макияжа: фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, показала летнее фото без макияжа. Звезда сделала селфи и опубликовала его в сети.

Многие звезды как в Украине, так и за рубежом не решаются показывать свое лицо без макияжа. Все потому, что знаменитости стремятся быть идеальными для поклонников, поэтому не хотят демонстрировать даже незначительные недостатки своей внешности.

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Но есть и другая категория селебритиз: те, которые с удовольствием показывают естественную красоту без макияжа. К таким относится популярная певица Настя Каменских, которая недавно опубликовала обычный снимок. Перед камерой артистка позировала в белом топе и объемной прической. Настя Каменских только губы подвела розовой помадой. Выглядела певица потрясающе красиво, что отметили пользователи сети.

#summergirl Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 6 Сер 2018 р. о 10:49 PDT

Стоит добавить, что это не первое фото в блоге Насти Каменских, на котором она предстает перед поклонниками без make-up. Вероятно, в повседневной жизни артистка предпочитает именно такой стиль.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 25 Лип 2018 р. о 10:59 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:42 PDT