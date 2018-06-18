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Настя Каменских удивила откровенным признанием о вредных привычках

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Настя Каменских
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдонимом NK, откровенно рассказала, когда имела вредные привычки. Ответ артистки несколько смутил.

Настя Каменских для многих поклонников стала своеобразным эталоном женщины, которая добивается всего, что запланировала. Артистка упорными занятиями спортом сделала свое пышное тело стройным и даже выпустила собственную коллекцию одежды. В то же время артистка пропагандирует здоровый образ жизни и утверждает, что спорт стал неотъемлемой частью ее будней, поэтому даже во время отдыха она не забывает о тренировках.

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В выпуске программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" Настя Каменских потрясла признанием о ее вредных привычках, чем взволновала своих поклонников. Звезда откровенно рассказала про свой первый опыт употребления алкоголя и курения сигарет.

Я умела пить со школы. Помню, как я впервые попробовала водку. 14 лет, я едва дошла домой, проспалась. Такая, немного была пацанкой. За школой курили. Я была такой, настоящей артисткой,
– призналась Настя Каменских.

Когда артистка повзрослела, поняла, что вредные привычки негативно влияют на ее здоровье. Да и это не модно. Одновременно Настя Каменских не рассказала, как относились ее родители к этому, однако решение она приняла самостоятельно.

"Я повзрослела и все это бросила. Это уже не "прикольно", так сказать", – добавила Настя Каменских.

Напомним, что Настя Каменских ранее заявляла, что хочет иметь детей. Звезда уже объявила о помолвке с неизвестным мужчиной, но пока не разглашает его имя. В то же время артистка уверяет, что она счастлива, как никогда. Однако такая интрига относительно избранника певицы разожгла слухи о ее романе с экс-коллегой Потапом.

Теги: LifeStyle Музыка Алкоголь Настя Каменских
Источник: 24 Канал
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