Настя Каменских выложила пикантное фото

Популярная украинская певица Настя Каменских в своем Instagram выложила фотографию, на которой она в купальнике демонстрирует свою сексуальную фигуру.

Звезда поделилась в своем Instagram откровенным фото, где изображена топлесс. Настя сидит в бассейне спиной к камере, а обнаженную грудь игриво прикрывает руками.

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"Oops ..." – прокомментировала фотографию Настя.

Где именно Каменских проводит свой отпуск, певица не уточнила, хотя в комментариях ее поклонники неоднократно об этом спрашивали.

Напомним, недавно Настя Каменских выложила несколько селфи с пляжа, на которых продемонстрировала свои формы в бикини.