Настя Каменских выложила пикантное фото
Популярная украинская певица Настя Каменских в своем Instagram выложила фотографию, на которой она в купальнике демонстрирует свою сексуальную фигуру.
Звезда поделилась в своем Instagram откровенным фото, где изображена топлесс. Настя сидит в бассейне спиной к камере, а обнаженную грудь игриво прикрывает руками.
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"Oops ..." – прокомментировала фотографию Настя.
Где именно Каменских проводит свой отпуск, певица не уточнила, хотя в комментариях ее поклонники неоднократно об этом спрашивали.
Напомним, недавно Настя Каменских выложила несколько селфи с пляжа, на которых продемонстрировала свои формы в бикини.
Источник: 24 Канал
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