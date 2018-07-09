"Настоящий русский": Овечкин наполнил Кубок Стэнли черной икрой

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли. После посещения фан-зоны ЧМ-2018 вблизи Воробьевых гор российский хоккеист и его трофей ждала интересная программа.

Как сообщает журналист портала NHL Том Гулити, во вторую ночь гуляний Овечкин наполнил трофей черной икрой.

That’s Dmitry Orlov, his wife, Varvara, and Evgeny Kuznetsov posing with Cup, which is filled with black caviar. pic.twitter.com/ync96xeGLj — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 8 липня 2018 р.

Также в интернете появилось видео, на котором российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" на закрытой вечеринке черпает черную икру из Кубка Стэнли.

Ovi just casually dishing up some black caviar right out of the Cup pic.twitter.com/pV0qH5DKNe — Nate (@BarstoolNate) 8 липня 2018 р.

Напомним, 8 июня Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз". Столичный клуб в финальной серии матчей оказался сильнее дебютанта Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" (4:1).