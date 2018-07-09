"Настоящий русский": Овечкин наполнил Кубок Стэнли черной икрой
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли. После посещения фан-зоны ЧМ-2018 вблизи Воробьевых гор российский хоккеист и его трофей ждала интересная программа.
Как сообщает журналист портала NHL Том Гулити, во вторую ночь гуляний Овечкин наполнил трофей черной икрой.
Также в интернете появилось видео, на котором российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" на закрытой вечеринке черпает черную икру из Кубка Стэнли.
Напомним, 8 июня Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз". Столичный клуб в финальной серии матчей оказался сильнее дебютанта Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" (4:1).
Источник: 24 Канал
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