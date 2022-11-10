Черник предположил, насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко – полностью подконтрольная фигура для Кремля, его будут склонять к атаке на Украину. Однако у ВСУ есть все необходимые средства, чтобы отразить возможный удар из Беларуси.

В то же время, Россия продолжает использовать Беларусь как плацдарм для своих террористических атак. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт убежден, что режим самоназванного президента Беларуси Александра Лукашенко обречен, о чем он "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину по этому направлению пока маловероятно.

Путин держит у Лукашенко у горла очень острый нож. Потому Беларусь по факту находится в войне с Украиной. С их территории наносятся ракетные удары, оттуда вылетают "шахеды", в начале войны ворвались в Чернобыльскую зону именно оттуда. Состоится ли новая сухопутная компонента – пока маловероятно,

– объяснил аналитик.

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По его словам, Украине не нужно ждать, когда враг нападет, поскольку оккупанты по возможности "нападут в обязательном порядке". Поэтому нужно делать все возможное, чтобы когда враг напал – цена стала непомерной.

"В части фортификаций за 8 месяцев все поднялось на самый высокий уровень. В начале войны россияне не смогли взять неподготовленную Украину, а в части того, как работать на дорогах с "джавелинами" – ВСУ показали, что делают это едва ли не лучше всех в мире. И по запасам этих ПТРК Украина является второй страной в мире", – резюмировал Черник.

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