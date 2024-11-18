"Получают по зубам": как украинские защитники сдерживают наступление российских войск на Курщине

18 ноября 2024, 14:01
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Автор: София Хушвахтова

Силы обороны эффективно сдерживают попытки штурма оккупантов в Курской области. Даже российская пропаганда не может сообщить об их успехах.

Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи в своих атаках на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя ОТГ "Северск", полковника Вадима Мысника.

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Как провалилось российское наступление на Курском направлении

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые ограничивают использование вражеских FPV-дронов и разведывательной техники, враг не прекращает попыток прорвать оборону.

Как сообщил Мысник, россияне действуют по стандартному сценарию. Если имеют технику, используют ее для атак, а когда техника уничтожена, бросают в бой небольшие пехотные группы. Однако эта тактика не приносит результатов.

За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается,
– добавил спикер.

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  • КНДР поставляет России дальнобойные ракеты и артиллерийские системы для войны с Украиной. Враг надеется вытеснить украинские войска с Курщины до инаугурации Трампа.