"Получают по зубам": как украинские защитники сдерживают наступление российских войск на Курщине
Силы обороны эффективно сдерживают попытки штурма оккупантов в Курской области. Даже российская пропаганда не может сообщить об их успехах.
Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи в своих атаках на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя ОТГ "Северск", полковника Вадима Мысника.
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Как провалилось российское наступление на Курском направлении
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые ограничивают использование вражеских FPV-дронов и разведывательной техники, враг не прекращает попыток прорвать оборону.
Как сообщил Мысник, россияне действуют по стандартному сценарию. Если имеют технику, используют ее для атак, а когда техника уничтожена, бросают в бой небольшие пехотные группы. Однако эта тактика не приносит результатов.
За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается,
– добавил спикер.
Наступление ВСУ на Курщине: последние новости
- США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории Курской области.
- Недавно бойцы 36-й бригады морской пехоты успешно отбили попытку штурма российских войск на Курщине, нанося потери оккупантам.
- КНДР поставляет России дальнобойные ракеты и артиллерийские системы для войны с Украиной. Враг надеется вытеснить украинские войска с Курщины до инаугурации Трампа.