Нацгвардия показала, как выбивает россиян из лесополос в Харьковской области: мощные кадры

На Харьковщине уже больше недели продолжается наступление россиян. И пока российское руководство неустанно перебрасывает на это направление свои подразделения, украинская армия продолжает выбивать их оттуда.

На опубликованных украинскими защитниками кадрах видно отработку FPV-дрона по российским военнослужащим. Они в последнее время на Харьковском направлении скрываются в зеленых насаждениях.

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Нацгвардейцы пристально отслеживают передвижения россиян

Используя лесополосы на Харьковщине, враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БпЛА. Впрочем украинским воинам удается вовремя выявлять любое движение.

Так, в сети появилось видео, как спецназовцы 2 отряда ЦСП "Омега" точно отработали с FPV-дрона по "незваным гостям".

Враг должен почувствовать, что на украинской земле ему нет места!

– пишут в Нацгвардии.

Попадание дрона по россиянам на Харьковщине: смотрите видео

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