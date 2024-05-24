Также должны были заходить по Золочевской общине: россияне могут открыть еще одно направление наступления

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что россияне могут открыть еще одно направление наступления на Харьковщину. Это может произойти со стороны Сумской области.

Во время последнего наступления на Харьковщине российские войска также должны были бы заходить по Золочевской общине, граничащей с Сумской и Белгородской областью и располагающейся в 35 километрах от Харькова. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" Олег Синегубов, пишет 24 Канал.

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"Мы предполагаем, что это все еще возможно"

Сейчас власть прорабатывает возможный вариант наступления россиян на Харьковщину со стороны Сумщины.

Мы предполагаем, что это все еще возможно,

– говорит Синегубов.

Также он добавил, что Россия не рассчитывала на "стремительное сопротивление наших военных". А взятые в плен во время наступления на Харьковщине россияне рассказывали, что в планах российского военного руководства был захват Волчанска за 2 дня, а Харькова – за 5 дней.

"Поэтому, думаю, что у нас достаточно такая неплохая история по сдерживанию врага", – считает глава Харьковской ОВА.

При этом он добавляет, что сейчас Россия не имеет ни возможностей, ни ресурса для захвата Харькова.

Это понял и их руководитель, который заявил, что Харьков не входит в их планы. Конечно, это не стало входить в их планы после того, как наши воины остановили их продвижение,

– добавляет Синегубов.

А сейчас есть только признаки того, что российские войска пытаются закрепиться на занятых позициях, а ВСУ делают все возможное, чтобы этого не допустить.

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