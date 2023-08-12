Планировали наступление еще весной: у россиян две главные цели на Купянском направлении

Российские военные усилили наступление на Купянском направлении. Пока его успешно сдерживают украинские защитники. Россияне поставили перед собой довольно амбициозную цель на этом участке фронта.

Наступление на Купянском направлении планировали еще весной, поэтому готовились к этому раньше времени. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не стало неожиданностью.

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У россиян две задачи

Активное продвижение оккупантов нашим военным сейчас удалось притормозить. Несмотря на то, что россияне сосредоточили там более 100-тысячного войска. Враг хочет пробиться в Купянск, к рубежам реки Оскол.

Это их задача минимум — продвинуться в Купянск и отвлечь резервы, которые мы используем на Бахмутском направлении, где идет продвижение с нашей стороны,

– отметил Денис Попович.

А также россияне хотят оторвать силы ВСУ по южному направлению.

"Задача максимум – вернуть утраченные территории во время контрнаступления в Харьковской области. Мы их отогнали от Изюма и к нынешним рубежам", – заметил военный обозреватель.

В то же время попытки наступления россиян не являются чем-то тайным. Есть информация о том, что его планировали весной. Тогда же и концентрировали войска. Однако по тем или иным причинам наступать оккупанты решили только сейчас.

Денис Попович о цели наступления россиян на Купянском направлении: смотрите видео

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