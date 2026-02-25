Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов рассказал 24 Каналу, что у оккупантов есть подразделения, которые качественно подготовлены к выполнению боевых задач, но есть и те, кто совсем не готовы. По его словам, россияне не имеют одного уровня навыков ведения боевых действий.

"Так же в Силах обороны – уровень подготовки везде разный. В одних подразделениях солдаты готовы вести агрессивные действия, а в других даже не готовы к оборонительным действиям", – сказал он.

В чем преимущество россиян на фронте?

Дмитрий Филатов подчеркнул, что украинские военные часто покидают позиции на фронте, в то время, как противник, несмотря на не идеальную подготовку, превосходит Украину в том, что он имеет высокий уровень дисциплины.

Мы редко видим, чтобы противник покидал позиции. Да, сдаются в плен, но, обычно, это происходит после того, как оккупанты очень обессилены,

– подчеркнул командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло.

По его мнению, все из-за советского подхода в российской армии и жесткой дисциплины оккупанты остаются на позициях до последнего.

Именно поэтому Силам обороны, даже очень хорошо подготовленным подразделением, сложно вести бой с противником и возвращать территории.

К слову, подполковник Тарас Березовец, считает, что Кремль использует переговоры прежде всего для внешней демонстрации и чтобы избежать усиления санкций, а экономические проблемы России не приведут к мгновенному прекращению агрессии. Поэтому более реалистичным сценарием является долгая война, которая может длиться полтора – два года или дольше.

Какова ситуация на фронте?