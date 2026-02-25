Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов розповів 24 Каналу, що в окупантів є підрозділи, які якісно підготовлені до виконання бойових завдань, але є й ті, хто зовсім не готові. За його словами, росіяни не мають одного рівня навичок ведення бойових дій.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Так само у Силах оборони – рівень підготовки скрізь різний. В одних підрозділах солдати готові вести агресивні дії, а в інших навіть не готові до оборонних дій", – сказав він.

У чому перевага росіян на фронті?

Дмитро Філатов підкреслив, що українські військові часто покидають позиції на фронті, в той час, як противник, попри не ідеальну підготовку, переважає Україну в тому, що він має високий рівень дисципліни.

Ми рідко бачимо, щоб противник покидав позиції. Так, здаються в полон, але, зазвичай, це відбувається після того, як окупанти дуже знесилені,

– підкреслив командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.

На його думку, все через радянський підхід у російській армії та жорстку дисципліну окупанти залишаються на позиціях до останнього.

Саме тому Силам оборони, навіть дуже добре підготовленим підрозділом, складно вести бій з противником та повертати території.

До слова, підполковник Тарас Березовець, вважає, що Кремль використовує переговори передусім для зовнішньої демонстрації й щоб уникнути посилення санкцій, а економічні проблеми Росії не призведуть до миттєвого припинення агресії. Через це більш реалістичним сценарієм є довга війна, яка може тривати півтора – два роки або й довше.

Яка ситуація на фронті?