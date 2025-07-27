Идеальная операция: ВСУ выбили вражеские ВРГ и продвинулись на Запорожье

Украинские защитники успешно провели штурмовую операцию в Запорожской области. Воины выбили вражеские ДРГ и заняли позиции, которые до этого долго неудачно штурмовали другие подразделения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 210 отдельный штурмовой полк.

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Как прошла штурмовая операция в Запорожье?

Военные рассказали, что в результате тщательно спланированных штурмовых действий 1 штурмовой батальон продвинулся на Запорожье.

Выбили ДРГ врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения,

– объяснили защитники.

По словам бойцов, такой успех стал возможным благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков.

"Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших воинов", – подчеркнули в 210 отдельном штурмовом полку. Военные отметили, что вскоре опубликуют видео успешной операции.

Напомним, что Россия нанесла удары по дачным кооперативам Запорожья и Запорожского района 9 ударными беспилотниками типа "Шахед" ночью 24 июля. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также добавил, что еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который на сегодня не используют. Здание загорелось. Однако чрезвычайники ликвидировали пожар. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Отметим, что, несмотря на постоянные обстрелы и атаки, украинские Силы обороны продолжают наносить отпор врагу и сдерживать его в разных уголках Украины, в частности в Донецкой области.

Впервые за долгое время на Покровском направлении противник совершил механизированный штурм, привлекая тяжелую технику для прорыва оборонительных порядков украинских военных. Однако планы российских оккупантов сорвали действия артиллерии и сил беспилотных систем.

В 155-й отдельной механизированной бригаде отметили, что вся вражеская колонна была уничтожена, а Покровск продолжает стоять.

Ситуацию также проанализировали в DeepState, где штурм считают последовательной попыткой прорыва после предыдущего захода группы пехоты в Покровск. Однако неизвестно, почему для атаки россияне выбрали район села Шевченко, а не Зверево, где ранее они нашли слабое место в обороне.