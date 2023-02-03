Россия будет двигаться на двух направлениях и снова захочет захватить Киев: что известно о новом этапе войны

В последние несколько недель информационная повестка крутится вокруг одной темы – возможного повторного наступления России. Рассказываем все, что известно о новом этапе войны.

Аналитики, военные эксперты и чиновники делятся своими прогнозами относительно того, каким и когда может быть повторное наступление России. Они точно не могут сказать, когда оно произойдет. Но бесспорно уверяют, что к нему следует быть готовыми.

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О наступлении предупреждает весь мир

Представители оборонных ведомств союзников, главы государств, аналитики и эксперты. Все в один голос утверждают, что Украине следует готовиться к новому наступлению. Его Путин однозначно готовит. Лишь точно сложно сказать, куда повалит его орда и когда это произойдет.

В то же время заметим, что украинские военные в полной боевой готовности. Наши защитники и защитницы ожидают потенциального продвижения врага. Правда, остается открытым один важный вопрос: сколько времени придется ожидать тяжелого вооружения. Ведь оно нужно нам не летом, как прогнозируют. Его наши военные должны были получить еще позавчера, если уж на то пошло. Но об этом дальше, а пока вкратце вспомним прогнозы главы ГУР Кирилла Буданова и то, насколько они сбывались.



Прогнозы Кирилла Буданова на 2022 год / Инфографика 24 Канала

Следующие полгода – решающие

Соответствующий тезис озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, следующие шесть месяцев будут "критическими". Ведь за это время будет решаться окончательный результат войны, которую развязала Россия.

Я думаю, что будут ключевыми, – поскольку мы не считаем, что Владимир Путин серьезно относится к переговорам – ключ будет на поле боя ближайшие шесть месяцев.

– заявил директор ЦРУ.

За это время, заметил Бернс, удастся приземлить высокомерие Путина. Более того, он осознает, что с каждым месяцем все больше приближается к потере незаконно захваченных территорий. Детальнее поговорим о желании кремлевского диктатора.

Захватить весь Донбасс до марта 2023 года

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. По его словам, Путин стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. И сделать это как можно скорее. Речь идет о плане выйти на административные границы до марта этого года.

И это предположение обосновано. В ГУР МО фиксируют, что враг перебрасывает свои силы на Восток. В частности, речь идет о дополнительных штурмовых группах, а также военной технике.

В то же время он успокоил тех, кто занимается возможным наступлением с территории Беларуси. По словам Черняка, оккупанты используют эту страну скорее как полигон для подготовки мобилизованных солдат. Там не фиксируют достаточное количество сил и средств, чтобы в ближайшие недели осуществить массированное наступление. Ладно, а откуда же тогда ожидать этого наступления? Свет на это пролил министр обороны Алексей Резников.

Наступление будет на двух направлениях

Глава оборонного ведомства отметил, что стоит ожидать нового наступления со стороны врага 24 февраля 2023 года. Ведь захватчики, подчеркнул он, склонны сакрализовать определенные даты и посвящать им определенные подвиги и достижения.

Думаем, что, учитывая, что они (россияне – 24 Канал) живут символикой, они попытаются что-то сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага,

– подчеркнул Резников.

Наступление оккупанты могут осуществить сразу на двух направлениях. По словам Резникова, это может быть Донбасс, а также Юг Украины. В то же время в Минобороны готовятся к сценарию, предусматривающему наступление и на Киев.

Все эти факторы и стали причиной того, что Владимир Зеленский, а также все высшее руководство страны продолжают давить на международных партнеров. Оружие Украине нужно немедленно. Она позволит сорвать планы врага и лишить его возможности претворить в жизнь свои замыслы.

На фоне заявлений о наступлении с Юга ряд изданий и аналитиков рассуждают о ситуации вокруг Бахмута. Мол, нашим военным придется его оставить, чтобы сдержать продвижение врага.

Советуют отступать от Бахмута и ждать танков

Так, издание Bloomberg цитирует чиновника из США. Он предполагает, что нашим военным нужно будет буквально тянуть время, пока нам не передадут необходимое оружие. Также он считает, что придется отойти от Бахмута, готовясь к новому наступлению, запланированному врагом весной.

"Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на Юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники, присудив России символическую победу", – пишет издание.

Высокопоставленные должностные лица предполагают, что ничего страшного не произойдет, если ВСУ отступят от Бахмута. Мол, это не будет иметь столь стратегического влияния на ход событий на поле боя.

Американский чиновник убежден, что украинское войско, скорее всего, сможет обустроить оборонительные линии недалеко от линии фронта. А между тем враг постарается после Бахмута идти на Славянск и Краматорск.

"Ее (России – 24 Канал) войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории", – цитирует издание чиновника.

Он убежден, что сосредоточение украинских военных на Юге весной и летом принесет свои плоды. Появятся возможности вокруг Крыма. Ведь в таком случае враг избавится от путей поставки оружия.

Активная фаза может закончиться в апреле

Соответствующее предположение, на базе анализа имеющихся данных, было сделано в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что в период сезона апрельских дождей, если не раньше, завершится активная фаза войны. И вряд ли к тому времени врагу удастся похвастаться значительными операционными результатами.

Это и может сыграть на руку ВСУ. В момент, когда силы врага достигнут кульминации, защитники Украины могут начать контрнаступление. По мнению аналитиков из Института, оно должно начаться в конце весны или летом. И тут опять же все упирается в передачу танков от союзников.

Оружие нужно Украине уже и сейчас

Но, к сожалению, наши союзники слишком долго медлили. Несмотря на то, что они согласились передать Украине танки Leopard 2, Challenger 2 и Abrams, ВСУ не сразу их получат. Прежде всего потому, что сначала нужно пройти обучение.



Характеристики немецких танков Leopard, которые получит Украина / Инфографика 24 Канала

На вопрос, когда Украина получит танки попытался ответить атташе по обороне посольства Украины в США Борис Кременецкий. По его словам, сроки поставки британских и немецких танков будут зависеть от того, сколько времени будут проходить обучение наши военные. С американскими танками ситуация сложнее.

Кременецкий отметил, что Украина рассчитывает, что танки будут уже весной. Все потому, что у нашего государства нет времени ожидать, чтобы технику привезли к лету. Американские танки мы получим позднее всего. В настоящее время USAI выделяет средства на их заказ и изготовление. Поэтому здесь сложно сделать хоть какой-то прогноз по поставкам.

Теперь известно, что нам передадут:

США – 31 танк M1A2 Abrams;

Германия – 14 танков Leopard 2;

Великобритания – 14 танков Challenger 2;

Польша – 60 танков PT-91 и 14 Leopard 2;

Норвегия – 8 танков Leopard 2;

Португалия и Канада – по 4 танка Leopard 2;

Нидерланды планируют купить 18 Leopard 2, арендуемых у Германии, чтобы передать Украине;

Испания первой партией готова предоставить от 4 до 6 немецких танков;

Словакия выразила готовность предоставить нам 30 танков Т-72.

Что касается Финляндии, Дании и Бельгии, то эти государства рассуждают о присоединении к танковой коалиции. Швеция же планирует передать нашему войску собственный аналог немецких Leopard.

2023 – год победы

Это мнение выразил министр обороны Алексей Резников в интервью Rosemary Barton Live. Он отметил, что сохраняет оптимизм в вопросе завершения войны России против Украины. И надеется, что это произойдет в 2023 году.

Я надеюсь, что этот год станет годом победы,

– заявил министр.

В то же время он отметил, что для этого нужно будет многое сделать. Но это не пугает главу ведомства, ведь украинский народ продолжает демонстрировать и делать все для того, чтобы наша победа была как можно скорее.

Напоследок напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2023 году нас ждет наступательная война. Ведь Украина получит необходимое вооружение, которое позволит не только защищаться, но и идти вперед.