Концентрация россиян на Донбассе откроет для нас Запорожское направление, – полковник ВСУ

В американском Институте изучения войны подчеркивают, что россияне планируют новое наступление на Донбассе. Для этого оккупантам придется уменьшить количество своих сил на других направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. В Институте изучения войны считают, что оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, в течение которых враг постарается выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Аналитики предполагают, что эти этапы могут затянуться на период от 6 до 12 месяцев. Военный эксперт отметил, что такие действия оккупантов будут играть в пользу ВСУ.

"Чем больше россияне будут сконцентрироваться на Донбассе, тем меньше у них будет оставаться войск на Запорожском фронте", – отметил Свитан.

"Качели" с перебрасыванием сил

По словам полковника запаса ВСУ, здесь играет роль не общее количество, а соотношение войск с обеих сторон. К примеру, условно сейчас в районе Орехова в Запорожской области у нас есть 30 тысяч военных, и у россиян такое же количество.

Есть определенный паритет и мы стоим, не двигаясь. А если, допустим, у нас там будет 100 тысяч, то россиянам придется туда пеербрасывать определенное количество войск, забирая их с Донецкого фронта,

– отметил военный эксперт.

Свитан добавил, что такие "качели" в зависимости от количества войск и готовности к движению могут происходить постоянно. По его словам, российские войска будут перебрасывать в основном резервы.

"То есть общее давление они могут оставлять, однако конкретику будут убирать. Россияне будут усиливать определенный участок фронта ровно настолько, чтобы мы не смогли выполнить определенные наступательные действия", – предположил Свитан.

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Перспективы для ВСУ для наступления в Запорожской области

Военный эксперт подчеркнул, что при принятии решения о наступлении проявится все мастерство Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Генштаба. Свитан объяснил, что пока оккупанты заняты Донбассом, украинские военные могут сосредоточить усилия на Запорожском направлении.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт ВСУ могут выполнить определенные действия, в течение 2 – 5 дней успев перебросить резервы, и поймать россиян на "противоходе". Именно так было в Харьковской области, когда наши войска ушли из Балаклеи на Купянск. Все россияне тогда отправились в Херсон, а мы их поймали и прошли на Купянск.

Полковник запаса ВСУ добавил, что примерно так ситуация может развиваться и на Запорожском фронте. Свитан считает, что военно-политическое руководство будет "ловить" такие периоды для начала наступательных действий в этом направлении.

Ситуация на фронте: коротко