Полтора – два месяца решающие: боец ВСУ рассказал, что происходит на Харьковщине

Ситуация на Харьковском направлении будет оставаться достаточно сложной в ближайшие полтора – два месяца. Ведь за этот период Силы обороны Украины должны накопить необходимую номенклатуру снарядов и других средств, которые помогут увеличить плотность огня по врагу.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что непосредственно говорится о временно оккупированной территории Украины. Сейчас на Харьковском направлении удалось стабилизировать ситуацию.

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Враг не имеет тактических успехов на поле боя за последнее время. Кроме того, украинским защитникам удалось выбить противника с ряда позиций. Это удалось сделать бойцам Сил специальных операций при поддержке батальона "Ахиллес".

Украинские военные зачистили несколько домов, где собралось значительное количество личного состава российской армии. Те оккупанты, которые оказывали сопротивление, были ликвидированы. Другие – в плену. Им оказали медицинскую помощь. В перспективе захватчиков обменяют на украинских бойцов, которые находятся в российском плену.

Что происходит в Волчанске

Ситуация в этом городе максимально сложная. Оккупанты давят и пытаются в полной мере затянуться в жилую застройку.

"Противнику воевать в уличных боях гораздо удобнее, потому что количество потерь достаточно высокое, но в уличных боях благодаря большему количеству живой силы ему легче получить тактические успехи", – сказал командир батальона ударных БПАК.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Враг применяет Авдеевскую тактику. Он забрасывает город управляемыми авиабомбами и бьет по позициям Сил обороны, чтобы полностью их уничтожить. Однако украинские защитники их держат и не дают оккупантам возможности реализовать свои планы.

Для россиян важно оккупировать Волчанск, ведь это может быть мощным плацдармом для дальнейшей работы по тылу украинских войск.

Системная работа продолжается. Мы понимаем, что группировки противника достаточно для того, чтобы продолжать в ближайшее время ударно-штурмовые действия. Ему точно не удастся реализовать тех намерений, которые он поставил перед собой,

– подчеркнул Федоренко.

Это обусловлено упорной работой Сил обороны Украины, поддержкой украинцев и работой дипломатов на международной арене на высшем политическом уровне.

Почему ВСУ важно бить по территории России

Командир батальона отметил, что сейчас очень важно снять ограничения насчёт применения ряда огневых средств по территории России. Украинские военные понимают, откуда работает враг с ЗРК С-300 и С-400, где стоят его противовоздушные средства. Однако ударить по ним ВСУ не могут, ведь есть запрет на применение западного оружия.

Украина обратилась в администрацию президента США, чтобы ей разрешили определять цели на российской территории, по которым она бы могла ударить своим вооружением. Также украинское государство просит снять ограничения на применение американского оружия. Все, чтобы украинские военные смогли поражать военные объекты врага на территории России. The Wall Street Journal написала о том, что этот запрос сейчас рассматривают. Между тем спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Украине надо позволить вести войну так, как она считает нужным.

Если этот запрет снимут, тогда украинские защитники смогут бить по территории страны-агрессора и уничтожать пусковые установки россиян, районы сосредоточения личного состава, центры принятия решений и накопления техники. А также те места, где противник готовится и проводит слаживание, чтобы перейти государственную границу Украины.

Наступление России на Харьковщине