Кассетные боеприпасы помогают остановить наступление россиян на Купянско-Лиманском направлении

Западные журналисты выяснили, как американские кассетные боеприпасы помогают ВСУ в противостоянии полномасштабной агрессии России. Они пообщались на передовой с нашими защитниками, сдерживающими оккупантов под Купянском и Лиманом.

Журналисты взяли интервью у украинских артиллеристов Харьковской области. Они получили первые кассетные боеприпасы спустя несколько недель после того, как президент США Джозеф Байден принял соответствующее решение.

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Что рассказали в ВСУ об этих снарядах

По словам бойцов, кассетные боеприпасы не достают до сидящих в окопах российских оккупантов. В то же время они представляют угрозу для тех россиян, которые наступают на открытой местности. Когда ВСУ используют эти снаряды, захватчики прячутся за твердыми укрытиями и "даже носа не высовывают". Это позволяет нашим воинам приблизиться к вражеским позициям.

Украинские защитники применяют такое оружие для обстрелов густых лесов в случаях, когда точная дислокация вражеских сил неизвестна. Также кассетные боеприпасы используются при атаках на небронированную технику противника.

Военный 14-й отдельной механизированной бригады Станислав рассказал изданию о главном преимуществе кассетных боеприпасов. Теперь россияне очень боятся идти в атаку. Оккупанты стали распознавать такие снаряды по свисту, когда они летят в их направлении.

Журналисты отметили пользу от этого оружия для ВСУ на Купянско-Лиманском направлении. Ведь такие снаряды позволяют украинским войскам сдерживать наступление российских захватчиков и беречь силы.

Что говорят эксперты о кассетных боеприпасах

Военный эксперт Петр Черник в разговоре с 24 Каналом не так давно рассказывал о пользе от таких снарядов для ВСУ. Это оружие поможет нашим защитникам серьезно ослабить врага. А еще оно облегчит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

Напомним, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан призвал наших партнеров на Западе передать украинским воинам кассетные боеприпасы к HIMARS. По его мнению, 2 000 таких снарядов позволят Украине победить Россию до конца 2023 года.

Ранее командующий Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщал, что кассетные боеприпасы хорошо вписались в "ансамбль" снарядов, который уже есть на вооружении у наших защитников. По его словам, украинская артиллерия эффективно выбивает личный состав противника и уничтожает его технику.

Кассетные боеприпасы взрываются над целью в воздухе и разбрасывают десятки и даже сотни маленьких бомб. С помощью этих снарядов можно накрывать площади размером с футбольное поле.