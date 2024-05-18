Россияне совершают большое количество военных преступлений: какое оружие использует враг в Волчанске

Россия 10 мая активизировала наступление на Харьковщине. Там продолжаются ожесточенные бои, враг обстреливает города и села в этом районе, применяя разнообразное оружие и совершает преступления против гражданских.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал 24 Каналу, что враг не соблюдает правила ведения войны, в частности международного гуманитарного права. Российские террористы ворвались на Харьковщину и убивают там гражданское население, берут людей в плен и не дают эвакуироваться.

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"Россияне это убийцы. Они совершают большое количество военных преступлений, которые мы регистрируем и расследуем", – сказал он.

Какое оружие применяет враг

Управляемые авиабомбы – один из самых распространенных снарядов, которые используют оккупанты на Волчанском направлении.

По Волчанску ежедневно прилетает более 30 управляемых авиабомб. Сейчас этот город сравнивают с землей,

– отметил начальник Следственного управления национальной полиции.

Сергей Болвинов отметил, что россияне также осуществляют постоянные минометные и артиллерийские обстрелы.

В последнее время россияне взяли за практику применять FPV-дроны. Они убивают все живое, что движется в Волчанске,

– сказал он.

Эвакуация в Волчанске

Полиция весь период наступления российской армии на Харьковщину пытается проводить эвакуацию в Волчанске и окружающих населенных пунктах.

Полицейские рискуя собственной жизнью. Вывозят местных людей на ту территорию, которую мы (Украина – 24 Канал) контролируем. Это очень опасно, но когда люди звонят нам на линию 102 и просят спасти их жизнь, то наши работники самоотверженно выполняют свои обязанности,

– подчеркнул Болвинов.

В местах, куда эвакуируют граждан оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Там работают наши следователи и полицейские, которые, общаясь с людьми, документируют военные преступления, чтобы в будущем привлечь каждого российского военного преступника к уголовной ответственности", – отметил Сергей Болвинов.

Террористическая тактика оккупантов

Россияне используют террористическую тактику. Они взяли в заложники тех людей, которые не смогли вовремя эвакуироваться из северной части Волчанска. Оккупанты запрещают людям переходить на безопасную территорию.

Пенсионер, которого звали Виталий, отказался выполнять приказы российского солдата, из-за чего россиянин в упор застрелил этого человека в голову. Мы (полиция – 24 Канал) начали расследовать факты этого убийства,

– рассказал Болвинов.

Он отметил, что таких страшных историй от людей, которые "оказались в аду" российской агрессии, к сожалению, еще очень много.

Мы с ужасом представляем, что увидим тогда, когда наши военные освобождают эти территории,

– высказался Сергей Болвинов.

Ситуация в Волчанске: основное